KEBA Gruppe auf über 2000 Mitarbeiter:innen gewachsen - Weitere 130 Jobmöglichkeiten beim Automationsexperten

Neue Organisationsform hat hohe Attraktivität

Linz (OTS) - Der oberösterreichische Automationsspezialist KEBA ist weiter auf Wachstumskurs. Alleine im letzten Jahr ist das international tätige Unternehmen um 225 Mitarbeiter:innen gewachsen. KEBA erreicht damit die Marke von 2000 Mitarbeiter:innen.

Grund für die Attraktivität der KEBA als Arbeitgeber ist unter anderem die neue Organisationsform des Unternehmens. Eine neue Informationskampagne soll verstärkt darauf hinweisen. Schon in den kommenden Monaten will das Unternehmen weitere 130 Mitarbeiter:innen einstellen, den überwiegenden Teil davon in Linz.

KEBA sucht

Gesucht werden Menschen, die gerne ihre Stärken und Ideen einbringen und Freude daran haben, gemeinsam im Team Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt zu entwickeln. „Wir haben Produkte und Lösungen, die genau den Nerv der Zeit treffen und sehen daher weiteres Wachstumspotenzial für unser Unternehmen“, so Gerhard Luftensteiner, CEO der KEBA Group AG, „Um unsere Marktchancen zu realisieren, brauchen wir Fachkräfte und das quer über alle Disziplinen und Bereiche im Unternehmen.“

Die neue Organisationsform

Seit 2017 setzt KEBA auf eine Organisation, die von hoher Selbstverantwortung geprägt ist. „Den Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, ist ein antiquiertes Konzept. Eine sinnstiftende Organisation zu gestalten und weiterzuentwickeln, in der sich jeder Mensch entsprechend seiner Könnerschaften und Fähigkeiten einbringen kann, das ist unsere Motivation.“ Flache, hierarchiearme Strukturen, eine agile Arbeitsweise und die Möglichkeit, sich aktiv mit seinen Könnerschaften und Begabungen einzubringen, sind Eckpfeiler des neuen Arbeitens bei KEBA.

Starre Organigramme oder formale Stellenbeschreibungen gibt es bei KEBA nicht. KEBA ist in Kreisen organisiert und die Aufgaben werden in Rollen wahrgenommen. „Wir denken von außen nach innen - sprich vom Markt kommend nach innen entlang der Wertschöpfungskette“, erklärt Gerhard Luftensteiner.

Wertschätzende Unternehmenskultur

Ein wichtiger Aspekt, um in dieser Art und Weise erfolgreich zusammenarbeiten zu können, ist für Gerhard Luftensteiner auch die Kultur. Sie ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, erzählt er. Auch Feedback, durch das man die gegenseitigen Erwartungen abklärt und so die gemeinsame Weiterentwicklung fördert, ist eine wichtige Säule.

„Unser Modell ermöglicht, dass man bei entsprechender Neugier jene Rollen und Aufgaben übernimmt, für die man brennt. So gestaltet sich die Arbeit vielfältiger und man hat auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln“, führt Roland Peterseil, Head of People, Culture, Structure KEBA Group AG, aus. Die neue Art zu arbeiten, zieht viele Menschen an, weiß Roland Peterseil. Aber auch die flexiblen Arbeitszeiten und die generelle Möglichkeit zum Homeoffice sind Pluspunkte, zeigen Rückmeldungen von Bewerber:innen und aus der Belegschaft.

Als Unternehmen mit 26 Standorten in 16 Ländern steht die Zusammenarbeit mit internationalen Kolleg:innen an der Tagesordnung. Für viele ist das Arbeiten in cross cultural teams eine große persönliche Bereicherung.

Für Nachwuchs sorgt man auch über die eigene Lehrlingsausbildung. Insgesamt stehen sechs verschiedene Lehrberufe zur Auswahl. Aktuell werden in Linz 37 Lehrlinge ausgebildet und man hat vor, die Ausbildung noch auszuweiten. „Viele aller jemals bei KEBA ausgebildeten Fachkräfte sind noch bei uns beschäftigt,“ berichtet Roland Peterseil. „Einige Kolleg:innen schlagen nach der Lehre den zweiten Berufsweg ein oder entwickeln sich on the Job weiter und nehmen heute z.B. Rollen in der Entwicklung, im Produktmanagement oder auch im Vertrieb ein.“

Zusätzliche Benefits

Die Benefits, die KEBA ihren Mitarbeiter:innen sonst noch bietet, sind vielschichtig. Sie reichen von oder einem Obstkorb, Gratis-Kaffee, Sportveranstaltungen bis dahin, dass die Nutzung von Öffis finanziell unterstützt wird. Auch eine Mitarbeitererfolgsbeteiligung gibt es. „All das rundet das Paket ab, damit KEBA als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird“, führt Gerhard Luftensteiner aus.

Die neue Informationskampagne

Mit einer breit angelegten Informationskampagne wird die KEBA in den nächsten Monaten auf die erfolgreiche Organisationsstruktur und die Unternehmenskultur im Unternehmen aufmerksam machen. Das Unternehmen belegt herkömmliche Medien wie Plakate und Inserate als auch die Verkehrsmittel sowie eine umfassende Online-Kampagne.

KEBA Gruppe

KEBA ist ein international erfolgreiches Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz (Österreich) und weltweiten Niederlassungen. Die KEBA Group AG ist in den drei operativen Geschäftsfeldern Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 50 Jahren entsprechend seines Leitspruchs „Automation by innovation“. KEBA Automationslösungen sind easy to use und erfüllen höchste Anforderungen in spezifischen Branchen. www.keba.com

