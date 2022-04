Erfolgreicher Auftakt für „Alles finster“ mit bis zu 723.000 Zuseherinnen und Zusehern

Und: Starker Start für neuen ORF-1-Vorabend

Wien (OTS) - Bis zu 723.000 und durchschnittlich 652.000 Zuseherinnen und Zuseher waren gestern, am Montag, dem 25. April 2022, mit dabei, als in ORF 1 „Alles finster“ (Regie: Michi Riebl, Drehbuch: Selina Gina Kolland) wurde. Die erste Folge (20.15 Uhr) des neuen, mit u. a. Hilde Dalik, Harald Windisch, Martina Ebm, Holger Schober, Miriam Fussenegger und Tambet Tuisk besetzten ORF-Serienevents ließen sich im Schnitt 680.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 24 Prozent nicht entgehen. Bei der zweiten Episode (21.05 Uhr) waren 623.000 mit dabei, der Marktanteil erreichte 22 Prozent. Besonders beliebt war der Serienstart auch beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von jeweils 30 Prozent bei den Zwölf- bis 49-Jährigen sowie den Zwölf- bis 29-Jährigen bei Episode zwei. Die Auftaktfolge verzeichnet Marktanteile von 28 Prozent (12–49) bzw. 18 Prozent (12–29). Weiter geht es am ORF-1-Serienmontag, dem 2. Mai, in einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr.

Erfolgreich gestartet ist auch der neue Vorabend in ORF 1, der von 17.45 Uhr bis 20.15 Uhr eigenproduzierte Unterhaltung und Info präsentiert. „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ erreichte bis zu 104.000 Quiz-Fans und verzeichnete wie das bereits etablierte „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ elf Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen. 214.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten nach der „Zeit im Bild“ um 20.02 Uhr die erste Ausgabe des „ZIB Magazin“. Insgesamt 34,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–49 zeigen eindrucksvoll, wie attraktiv die Vorabend-Angebote von ORF 1 und ORF 2 für das junge Publikum sind.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „In ‚Alles finster‘ wird ein relevantes Thema mit zahlreichen Publikumslieblingen sehr unterhaltsam umgesetzt. Der Erfolg zeigt einmal mehr, dass wir mit österreichischen Produktionen und heimischem Flair unser Publikum hervorragend erreichen. Das gilt auch für unseren neuen und durchgehend eigenproduzierten Vorabend, der gestern gut gestartet ist. Gratulation an die Beteiligten.“

„Alles finster“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird „Alles finster“ als Live-Stream und für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit (flimmit.at) können alle sechs Folgen der neuen ORF-Event-Serie „Alles finster“ bereits seit 18. April gestreamt werden.

„Alles finster“ ist eine Produktion der Allegro Film in Kooperation mit ORF und BR, gefördert von RTR Austria und Filmförderung Niederösterreich.

