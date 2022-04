Grüne Wien/Prack zu Leerstandsdiskussion: Wohnungseigentum berechtigt nicht zum Wohnraub

Grüne Wien weisen Kritik des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes zurück und bestehen auf der Forderung nach der Einführung einer Wiener Leerstandsabgabe

Wien (OTS) - „Wohnungseigentum bringt nicht nur Rechte mit sich. Wohnungseigentum verpflichtet auch zu einem sozial verantwortlichen Verhalten. Dass der Staat bei Spekulation mit Wohnraum tatenlos zuschaut, gehört ganz sicher nicht zu den Eigentumsrechten. Jede leerstehende Wohnung raubt einem jungen Menschen oder einer Familie ein Zuhause. Deshalb bleiben wir bei unserer Forderung nach einer Wiener Leerstandsabgabe“, so der grüne Wohnbausprecher Georg Prack.

Bei den Grünen sieht man die Kritik des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes (ÖHGB) an der Leerstandsabgabe als Lobbying Strategie ohne jede Evidenzbasierung: „Seriöse Definitionen von Leerstand wurden sowohl von den Bundesländern Salzburg, Tirol und Steiermark, als auch von im grünen Modell für eine Wiener Leerstandsabgabe vorgelegt. Die sogenannte Mobilitätsreserve, also Wohnungen in der Pause von 6 Monaten zwischen zwei Nutzungen, werden in keinem dieser Modelle mit einer Abgabe belastet. Sanierungsphasen sind in jedem dieser Modelle ein Grund für die Befreiung von der Abgabe. Wir fordern den ÖHGB daher dazu auf, die Vernebelungstaktik einzustellen und von einem Teil des Problems zu einem Teil der Lösung zu werden“, so der grünen Wohnbausprecher Georg Prack.

Die Grünen Wien haben am vergangen Donnerstag ein Modell für eine Wiener Leerstandsabgabe präsentiert, das der ÖHGB nun kritisiert: „Wir werden uns von der Kritik des ÖHGB in unserer Forderung sicher nicht beirren lassen. Viele Menschen suchen dringend nach leistbaren Wohnungen. Spekulativer Wohnungsleerstand ist daher ungerecht und unsolidarisch. Wer sich trotzdem dazu entscheidet seine Wohnung leer stehen zu lassen, muss über eine Leerstandsabgabe einen Beitrag leisten,“ so Prack abschließend.

