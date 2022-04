Letzte Klappe für „Im Schatten der Angst 2“ (AT)

ORF/ZDF-Thriller-Fortsetzung mit Julia Koschitz als forensische Psychiaterin in Wien abgedreht

Wien (OTS) - Morgen, am Mittwoch, dem 27. April 2022, fällt in Wien die letzte Klappe für die Thriller-Fortsetzung „Im Schatten der Angst 2“ mit Julia Koschitz: Als forensische Psychiaterin bekommt sie es diesmal mit einer zwanghaften Lügnerin zu tun, die ein gefährliches Spiel mit ihr treibt. Tatkräftige Unterstützung erhält die Psychiaterin diesmal von Kriminalkommissarin Irene Radek – dargestellt von Susi Stach. Die Dreharbeiten fanden von 8. März bis 27. April in Wien statt. Im Regiesessel nahm auch wie beim ersten Teil Till Endemann Platz, gemeinsam mit Paul Salisbury zeichnet er auch für das Drehbuch verantwortlich. An der Seite von Julia Koschitz und Susi Stach spielen ein weiteres Mal Aaron Friesz, Johannes Silberschneider und Patricia Hirschbichler, ebenfalls zu sehen sind u. a. Mercedes Müller, Michele Cuciuffo, Thomas Schubert und Johanna Orsini. „Im Schatten der Angst 2“ (AT) ist voraussichtlich 2023 im ORF zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Bei ihren Ermittlungen zum Mord an Christoph Schäfler (Christoph von Friedl) präsentiert sich Kriminalkommissarin Irene Radek (Susi Stach) noch in der Tatnacht die vermeintliche Täterin: Anna Lobrecht (Mercedes Müller) gesteht den Mord an ihrem einstigen Psychologen ohne Umschweife. In der Akte Lobrechts stößt die Kommissarin auf ein Gutachten der forensischen Psychiaterin Dr. Karla Eckhardt (Julia Koschitz), in dem diese Lobrecht als zwanghafte Lügnerin einstuft. Radek konsultiert Karla Eckhardt, die schließlich signifikante Widersprüche in den Aussagen der vermeintlichen Täterin feststellt – sie scheint den wahren Mörder zu decken. Am Tatort deuten alle Spuren auf den vorbestraften Gewalttäter Martin Heller (Thomas Schubert) hin – somit ist der Fall für Irene Radek abgeschlossen und Anna Lobrecht wird freigelassen. Doch dann merkt Karla, dass Anna ein Spiel mit ihr spielt.

„Im Schatten der Angst 2“ (AT) ist eine Koproduktion des ORF mit Mona Film und Tivoli Film Produktion und dem ZDF; gefördert vom Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

