Julian Le Play kehrt am 29. April bei „Starmania 22“ in ORF 1 zu Castingshow-Wurzeln zurück

Eberhard Forcher vertritt Josh. im Semifinale um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Er hat von der Bühne im ORF-Zentrum aus mit Hits wie „Team“ oder „Hand in Hand“ die österreichische Musikwelt erobert: Am Freitag, dem 29. April 2022, kehrt Julian Le Play im Semifinale von „Starmania 22“ live ab 20.15 Uhr in ORF 1 zu seinen Anfängen zurück – diesmal allerdings nicht als Kandidat, sondern als Gastjuror! Mit seiner Castingshow-Erfahrung, die er 2010 bei der ORF-Show „Helden von Morgen“ sammeln konnte, seinen Live-Auftritten, unter anderem als Support der Söhne Mannheims oder von Revolverheld bei der „MTV Unplugged Tour“, und seinen Chart-Erfolgen dient der Gastjuror den „Starmaniacs“ in der letzten Show vor dem großen Finale als Inspiration und Vorbild. Julian Le Play steht nach mehr als zehn Jahren auch wieder selbst auf der ORF-Bühne, wenn er seinen neuen Song präsentiert. Mit ihm gemeinsam beurteilen Eberhard Forcher sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli die Performances der „Starmaniacs“. Der ORF-Musikexperte sowie -Scout für den Eurovision Song Contest und erfahrene „Starmania“-Juror nimmt im Sessel von Josh. Platz, der sich an diesem Abend um 22.20 Uhr in ORF 1 beim „Amadeus Austrian Music Award 2022“ mindestens einen „Amadeus“ persönlich abholt. Ebenfalls fix am Start: Moderatorin Arabella Kiesbauer sowie Ö3-Star und Kommentator Philipp Hansa.

„Held von Morgen“ ist etablierter Fixstern am heimischen Musikhimmel

Er war in den vergangenen beiden Jahren der meistgespielte österreichische Künstler im heimischen Radio. Seine Alben erreichen in den österreichischen Charts regelmäßig Top-Five-Platzierungen – „Tandem“ schaffte es 2020 sogar bis an die Spitze. In den Top Ten der österreichischen Airplay-Charts sind bislang fünf seiner Songs gelandet – online wurden sie über 70 Millionen Mal gestreamt. Julian Le Play ist ein fester Bestandteil der heimischen Musikszene. Den Grundstein für seine Karriere hat er in der ORF-Castingshow „Helden von Morgen“ gelegt, bei der 2010 im zarten Alter von 19 Jahren den siebenten Platz belegt hat. Das Gefühl, erstmals live im Fernsehen vor einem riesigen Publikum zu performen, kennt der sechsfache „Amadeus“-Preisträger nur zu gut. Er kann nachempfinden, wie es den „Starmaniacs“ auf ihrer Reise geht, und zeigt ihnen vor, wie es gelingen kann, nach einer Castingshow-Teilnahme so richtig durchzustarten und nachhaltig erfolgreich zu sein. Julian Le Play:

„Neben dem kurzen Auftritt werde ich den Fokus auf das ‚Bigger Picture‘ legen: Wo sind die Stärken der Acts? Was macht sie einzigartig? Brennt genug Feuer? Woran fehlt es vielleicht? – Kurz vor dem Finale stellt sich immerhin die Frage: Wer kann sich als Act halten, von der Musik leben und dem Namen ‚Starmania‘ später gerecht werden?“

ORF-Musikexperte und erfahrener „Starmania“-Juror mit dabei

Erfolgssänger und „Starmania 22“-Fixjuror Josh. ist in diesem Jahr gleich fünfmal für den „Amadeus“ nominiert – die Trophäe in der Kategorie Pop/Rock konnte er sich bereits sichern. Um diese oder vielleicht auch mehrere Auszeichnungen persönlich entgegennehmen zu können, sitzt Josh. am 29. April nicht in der „Starmania 22“-Jury, sondern besucht die diesjährige Award Show. Seine Vertretung steht ihm in Sachen Musik-Expertise allerdings um nichts nach: Eberhard Forcher war fast 40 Jahre lang als DJ und Moderator für Hitradio Ö3, den erfolgreichsten Radiosender Österreichs, tätig. Seit Oktober 2019 präsentiert er die Sendung „Forchers Zeitmaschine“ auf Radio Steiermark und Radio Salzburg. Eberhard Forcher hat ein Auge dafür, wer auf der großen Bühne besteht – als ORF-Scout ist er seit sechs Jahren an der Auswahl der österreichischen Beiträge für den Eurovision Song Contest beteiligt. „Starmania“-Neuling ist Eberhard Forcher ebenfalls nicht – er saß erstmals 2006 in der Jury der erfolgreichen ORF-Castingshow. Eberhard Forcher: „Nachdem wir uns mittlerweile im Semifinale befinden und die Kandidatinnen und Kandidaten bisher schon mal bewiesen haben, dass sie singen können, wird es diesmal darum gehen, herauszufiltern, wer es am besten schafft, die Songs mit möglichst persönlicher Note zu veredeln, sie im Risikomodus auszureizen, mich dabei zu überraschen und zu berühren. Eine selbstverständliche Garantie auf flächendeckende Streicheleinheiten gibt es von mir nicht. Es geht schließlich um den Finaleinzug.“

„Starmania 22“ online und in den sozialen Netzwerken

Das multimediale Online-Package auf starmania.ORF.at und TVthek.ORF.at liefert von täglichen News über exklusive Storys, Interviews und Fotostrecken bis zu umfassenden Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten alles, was das Fanherz begehrt. Der ORF TELETEXT berichtet in seinen Magazinen „Leute“ und „Kultur und Show“ über die ORF-Castingshow. #Starmania22: Auf den ORF-Social-Media-Accounts gibt es zahlreiche Infos zur Show und zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Neben den ORF-Facebook-Seiten (@ORF sowie @ORF1) und den ORF-Instagram-Accounts (@ORFstarmania, @ORF und @echt.orf1) bietet auch auf TikTok ein eigener Channel (@ORFstarmania) zahlreiche Inhalte ganz im Stil der Social-Media-Plattform.

