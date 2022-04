Nach nur zwei Jahren Bauzeit: RHI Magnesita eröffnet europaweit führenden Dolomit-Hub in Hochfilzen

Umweltschonender Förderstollen, nachhaltiger Bahn-Transport und ein neuer Drehrohrofen machen das Werk in Hochfilzen zu einem der modernsten Dolomit-Werke in Europa.

Wien/Hochfilzen (OTS) - Nach nur zwei Jahren Bauzeit und einer Investitionssumme von über 46 Millionen Euro eröffnete RHI Magnesita, Weltmarktführer im Feuerfestbereich, heute das Werk in Hochfilzen im neuen Gewand – als Dolomite Resource Center Europe. Damit wurde aus dem traditionsreichen Werk einer der führenden Innovationsstandorte der Feuerfestindustrie in Europa.

Für Nachhaltigkeit und Verkehrsentlastung

Durch diese Investition – die zu einer der größten von RHI Magnesita in Österreich zählt – konnten in den letzten 24 Monaten drei große Projektphasen umgesetzt werden, die Hochfilzen nun zum europäischen Dolomit-Hub macht, von wo aus der gesamte europäische Markt beliefert wird:

Mit dem neuen, 1.150 Meter langen Simone-Förderstollen wurde der Dolomit-Abbau am Schipfl in Hochfilzen nachhaltig umgestellt. Mittels Förderbandes werden umweltschonend bis zu 200.000 Tonnen Dolomit jährlich untertage transportiert, ohne dafür LKWs einsetzen zu müssen.

Zusätzlich wurde ein Bahn Container-Terminal errichtet, der es ermöglicht, die Hochfilzener Produkte (ca. 9.000 voll beladene Container jährlich) nachhaltig per Bahn zu den Kunden oder den Schwesterwerken nach Frankreich zu liefern. Damit werden weitere 3.000 LKW-Fahrten jährlich in der Region eingespart – auch das ein deutliches Plus für die Anrainer und die Umwelt. In der Produktion selbst ist der neue, 130 Meter lange Drehrohrofen mit nachgeschaltetem 40 Meter langem Kühlrohr, sowie einer automatischen Förderanlage das Herzstück des neuen Dolomite Resource Center Europe. Der Dolomit aus dem Bergwerk in Hochfilzen wird im neuen Drehrohrofen bei rund 2000°C gebrannt. Damit werden 100.000 Tonnen Sinter jährlich produziert, der anschließend per Bahn weitertransportiert wird.

Investition als Bekenntnis zum Standort Hochfilzen



Der neue Dolomit-Hub in Hochfilzen erhöht die Effizienz im Werk und trägt gleichzeitig wesentlich zum Umweltschutz bei. Darüber hinaus wurde die vertikale Integration von RHI Magnesita gestärkt: „ Wir haben mit dem neuen Dolomite Resource Center in Hochfilzen vor allem eines geschafft: Unabhängigkeit. Denn damit können alle unsere Werke in Europa mit 100% hauseigenem Rohstoff – unserem Hochfilzener Dolomit – produzieren, ohne auf externe Rohstoffe zurückgreifen zu müssen. Das ist ein großes Plus für uns aber vor allem auch für die Umwelt und unsere Kunden ", so Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita.

„ Hochfilzen ist einer der Innovationsstandorte von RHI Magnesita. Mit der Errichtung des Dolomite Resource Center Europe konnten wir schneller und besser, aber auch größer werden: wir haben hier 15 neue Jobs geschaffen. Zudem tragen der Simone-Förderstollen und der Bahncontainerterminal zur Nachhaltigkeit in der Region bei “, erklärt Rajah Jayendran, COO RHI Magnesita.

Dabei waren die letzten zwei Jahre, in denen der Bau stattgefunden hat, alles andere als einfach. „ Trotz Pandemie-bedingten Hürden wie langen Lieferzeiten, gestiegener Transportkosten oder Ausfällen in der Belegschaft, konnten wir das Dolomite Resource Center Europe im Zeitplan und innerhalb des Budgets umsetzen. Eine großartige Leistung des Teams hier im Werk. Apropos: wir suchen noch sechs neue Teammitglieder im Werk “, freut sich Christoph Stock, Werksleiter Hochfilzen, RHI Magnesita.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C in einer Vielzahl von Industrien, darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas, unverzichtbar sind. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette, die vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und leistungsorientierten Gesamtlösungen reicht, bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.000 MitarbeiterInnen an 28 Hauptproduktions- sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. RHI Magnesita strebt den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie geografischer Präsenz an – insbesondere in jenen Regionen, die wirtschaftliche Wachstumsaussichten versprechen.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung an der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

