Die Balance stimmt!

Österreichische Kinofilme kommen beim heimischen Publikum ebenso an wie bei internationaler Filmkritik

Wien (OTS) - Der österreichische Familien- und Animationsfilm kommt beim Publikum sehr gut an und erweist sich mit 4 Filmen in den TOP 10 der aktuellen Kino-Charts als echter Kassenschlager!

DIE GESCHICHTEN VOM FRANZ, eine wunderbare Verfilmung der Bücher von Christine Nöstlinger, auf die im kommenden Jahr Teil 2 folgen soll, legte mit über 10.000 Besuchen allein am ersten Wochenende einen fulminanten Kinostart hin und liegt aktuell auf Rang 4 der Kinocharts mit über 26.000 Besuchen.

Auch DIE HÄSCHENSCHULE 2, ein Animationsfilm mit signifikanter künstlerischer Beteiligung aus Österreich hält in einer äußerst gelungenen heimischen Sprachfassung bei aktuell über 100.000 Besuchen; und der Film läuft sehr erfolgreich in D, CH, NL, PL, FR, UK/IRL und sogar in AUS und NZL. Und nicht zu vergessen DER ROTZBUB nach Manfred Deix! Dieser erste abendfüllende Animationsfilm aus Österreich begeisterte bereits rund 85.000 Besucherinnen!

Alles in allem ein kräftiges Zeichen für das heimische Kino, nachdem der österreichische Film auch bereits auf der Berlinale sehr erfolgreich war (gleich 4 Filme waren im offiziellen Wettbewerb vertreten und erhielten 2 Preise) und Marie Kreutzer´s langerwarteter Film CORSAGE, ein völlig neuer Blick auf Kaiserin Sissi abseits aller Klischees, zu den Filmfestspielen nach Cannes eingeladen wurde.

Die Balance zwischen populärkultureller Qualität und künstlerischer Exzellenz stimmt also derzeit!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roland Teichmann

Direktor Österreichisches Filminstitut

Stiftgasse 6, 1070 Wien

E: roland.teichmann @ filminstitut.at

T: +43 / 1 / 52 69 730