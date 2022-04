Sima/Jankovic: Kohlgasse wird zur fahrradfreundlichen Straße - zusätzliche XL-Bäume und Kühlung

Vom Wiental zum Matzleinsdorfer Platz – 1,5 km neue Radroute durch den 5. Bezirk

Wien (OTS) - Das größte Radwege-Ausbauprogramm in der Geschichte Wiens nimmt weiter Fahrt auf. Das Radwegenetz der Stadt wird laufend maßgeblich erweitert, qualitativ verbessert und durch zahlreiche Lückenschlüsse werden durchgängige Verbindungen geschaffen. Planungsstadträtin Ulli Sima und Margaretens Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic freuen sich, die Pläne zur Aufwertung des Gebiets um die Kohlgasse mit neuen hochwertigen Radverkehrsanlagen und zusätzlichen Begrünungen zu präsentieren. In Margareten wird stufenweise eine komfortable Verbindung vom Wiental auf der nördlichen Seite bis zum Gürtel auf der südlichen Seite errichtet, die den gesamten Bezirk durchzieht. Neben den Verbesserungen für Radfahrer*innen profitierten die Bewohner*innen im dicht verbauten Gebiet von einem bessern Mikroklima und mehr Aufenthaltsqualität.

„Wir haben in Wien eine echte Rad-Offensive gestartet und investieren bis 2025 ganze 100 Millionen Euro in den Ausbau der Radinfrastruktur. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, große Verbindungen herzustellen, die die verschiedenen Ecken unserer Stadt mit dem Rad schnell und komfortabel erreichbar machen. Die neue Radroute vom Wiental bis zum Matzleinsdorfer Platz ist ein aktiver Beitrag dazu, die fahrradfreundliche Kohlgasse auf 800m das Herzstück – Begrünung und Kühlung des Grätzls inklusive“, freut sich Mobilitätsstadträtin Ulli Sima auf das Projekt.

Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic: „Mit der Neugestaltung der Kohlgasse und der Kleinen Neugasse/Mittersteig schaffen wir sichere und klimafitte Radverbindungen durch den Bezirk. Radler-, Fußgänger- und Anrainer*innen werden die Verbesserungen direkt spüren: Neue Bäume und Sträucher sorgen für Schatten, Gehsteigvorziehungen für Sicherheit und zusätzliche Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Vielen Dank an die Stadt Wien für die Unterstützung des Projekts!“

Neue Bäume, viel Kühlung und Sitzgelegenheiten

Im Zuge der Umgestaltung der Kohlgasse werden insgesamt zusätzliche acht XL-Bäume und drei Hochstammsträucher gepflanzt. Bestehende Baumscheiben werden nach Möglichkeit vergrößert, um mehr Fläche zum Versickern von Regenwasser zu schaffen und den Pflanzen bessere Wachstumsbedingungen zu bieten. Die Begrünung sorgt vor allem in den heißen Sommermonaten für Beschattung, Kühlung und ein angenehmeres Mikroklima. Darüber hinaus erhalten alle Baumscheiben eine automatische Bewässerung und eine Staudenunterpflanzung. Um konsumfreie Mikrofreiräume mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen, sind an mehreren Stellen Sitzbänke sowie Einzelsessel vorgesehen.

Mehr Verkehrssicherheit

Alle Kreuzungsplateaus entlang der Kohlgasse werden durch Fahrbahnaufdopplungen angehoben. Von der geringeren Fahrgeschwindigkeit des motorisierten Verkehrs profitieren vor allem Radfahrer*innen und Fußgänger*innen. Gehsteigvorziehungen ermöglichen kürzere Wege beim Überqueren der Fahrbahn und verbessern die Sichtbeziehungen. Durch den geringen Niveau-Unterschied zwischen Gehsteig und Fahrbahn an den Kreuzungen wird auch die Barrierefreiheit erhöht.

Vom Wiental zum Matzleinsdorfer Platz: Attraktive Nord-Süd-Verbindung für Radfahrer*innen

Von der Nevillegasse im Norden des 5. Bezirk, die den Anschluss an den Wientalradweg bietet, führt künftig in der Schönbrunner Straße ein baulich getrennter Zweirichtungs-Radweg bis zur Amtshausgasse, in der das Radfahren gegen die Einbahn bereits möglich ist. Von der Amtshausgasse geht es weiter über die Margaretenstraße, die in diesem Abschnitt ebenfalls einen markierten Radfahrstreifen für das Fahren gegen die Einbahn erhält, bis zur Kohlgasse. Die gesamte Kohlgasse, von der Margaretenstraße bis zur Leopold-Rister-Gasse, wird zur fahrradfreundlichen Straße umgestaltet, in der das Radfahren gegen die Einbahn durchgängig möglich sein wird. Im Süden erfolgt über die Leopold-Rister-Gasse, auf einem neuen baulich getrennten Zweirichtungs-Radweg, der Anschluss an die Reinprechtsdorfer Straße und den Gürtel beziehungsweise an die Wiedner Hauptstraße oder an den Matzleinsdorfer Platz.

So entsteht eine komfortable Nord-Süd-Verbindung in beide Richtungen, die auch das Zentrum Margaretens, rund um den Siebenbrunnenplatz, noch besser an das Radwegenetz der Umgebung anbindet. Darüber hinaus wird das schon vorhandene Angebot der Radabstellanlagen erweitert und eine Bikesharing-Station von WienMobil Rad in der Siebenbrunnengasse errichtet.

Informationsveranstaltung am 18. Mai am Siebenbrunnenplatz

Für alle Interessierten bieten die Fachreferent*innen der Stadt Wien und Bezirksvorsteherin Silvia Janković am 18. Mai eine Informationsveranstaltung an, bei der die Projekt-Pläne hergezeigt und Fragen beantwortet werden. Bitte um Anmeldung telefonisch unter 01 4000 05 111 oder per E-Mail an post@bv05.wien.gv.at bis 15.05.2022.

18.05.2022, 17:00-19:00 Uhr, Siebenbrunnenplatz (bei Schlechtwetter im Amtshaus Margareten, Schönbrunner Straße 54, 2.Stock, 1050 Wien)

