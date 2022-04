Fort Knox Jackpot mit 217.170 Euro im Casino Bregenz gewonnen

Einem Schweizer Paar gelang Samstagabend der Haupttreffer an Österreichs höchstdotiertem Automatenjackpot

Wien (OTS) - Das Casino Bregenz steht mit seiner Lage am Dreiländereck seit jeher für grenzüberschreitende Gastfreundschaft. Diesem Ruf wurde das Casino am Bodensee in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder voll und ganz gerecht.

Ein Paar aus der Schweiz hatte den Abend nach einem Essen im Casino Restaurant bei den Spielautomaten ausklingen lassen, genauer gesagt: am Fort Knox Jackpot, dem höchstdotierten Automatenjackpot von Casinos Austria. Und das Timing hätte nicht besser sein können. Rund einen Monat, nachdem der Jackpot im Casino Linz gewonnen wurde, war es nun in Bregenz wieder so weit. Nach kurzer Spielzeit zeigte das Display die Summe von exakt 217.170,55 Euro – so viel war der Jackpot-Gewinn für die Schweizer Gäste wert.

Die beliebten Fort Knox Automaten bieten den Gästen von Casinos Austria ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis: Ab einem Einsatz von nur 75 Cent kann man den Jackpot gewinnen. Die insgesamt 90 Fort Knox Automaten in den zwölf Casinos sind österreichweit miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Kein anderer Fort Knox Automat weltweit bietet diese hohe Gewinnsumme.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/fort-knox-jackpot-casino-bregenz

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Richard Emele

Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/79070 - 31931

E-Mail: Richard.Emele @ casinos.at



Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Website: www.casinos.at