2022K1: Trends und Preise für die Leistungen von Fliesenlegern

Wien/Graz (OTS) - Bei DaiBau.at verfolgen wir die Preisveränderungen von Dienstleistungen auf dem Markt und passen unsere informativen Preislisten und Baukostenrechner an, um die Transparenz auf dem Markt und die Sicherheit der österreichischen Verbraucher zu erhöhen. Die Preise für die Leistungen von Fliesenlegern hängen von etlichen Faktoren ab: Rohstoff- und Produktpreise, Quadratmeterzahl, Fliesengröße, Außen- oder Innenbereich usw.

Der nächste wichtige Preisfaktor ist die Fliesengröße, wobei die Verlegung von großformatiger Fliesen teurer ist, da sie mehr Präzision bei der Ausführung erfordert. Wir haben die Preise in größeren Städten überprüft, und zwar bei Fliesenlegern in Wien, Graz, Linz und Salzburg: Derzeit kostet das Verlegen von Fliesen im Standardformat zwischen 30 – 70 €/m2. Die Preise richten sich nach dem Schwierigkeitsgrad der Verlegung, wenn zusätzliche Arbeiten erforderlich sind, wie zum Beispiel die Untergrundvorbereitung, können zusätzliche Kosten entstehen. In unserem Baukostenrechner können Sie alle aktuellen Preise für Fliesenverlegung überprüfen.

Was aber die Preise von Fliesen angeht, diese unterscheiden sich je nach Größe. Das bedeutet, dass bei Fliesen der Größe 50 cm x 50 cm mit einem Preis von 30 bis 60 €/m2 gerechnet werden kann. Ein bisschen teurer sind 80 cm x 80 cm große Fliesen mit 40 – 70 /m2. Bei großformatigen Fliesen steigt der Preis mit 100 €/m2 noch einmal in die Höhe.

Wie sind die Preise in Slowenien und Serbien?



Bei solch chaotischen Zuständen auf dem Markt suchen viele Menschen jenseits der Grenze nach Handwerkern. Deshalb haben wir überprüft, mit welchen Preisen für Fliesenleger Sie in Slowenien und Serbien rechnen können. Wir haben die Preise in größeren Städten wie Ljubljana, Belgrad, Maribor und Novi Sad überprüft. Die Preise in Slowenien und Serbien sind wie erwartet niedriger. Für das Verlegen von 50 cm x 50 cm großen Fliesen berechnen die Auftragnehmer in Slowenien 16 – 20 €/m2. In Serbien kostet das Verlegen vergleichbarer Fliesen 12 – 15 €/m2, was den Preisen in Slowenien ähnelt.

Preisbewegung für Fliesenverlegung

Seit Anfang 2020 sind in Österreich die Preise für Grundrohstoffe wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Bitumen und Holz um bis zu 20 Prozent gestiegen. Obwohl die Preise für Dienstleistungen in Bereich der Fliesenverlegung nach Land variieren, ist ein Preisanstieg in allen Ländern zu beobachten. Die Probleme im Bausektor sind nicht einheimischen Ursprungs, sondern vielmehr die anhaltenden Symptome der Covid-19-Pandemie, die zu einem Produktionsrückgang und einer Unterbrechung der Lieferketten geführt hat. Aufgrund der schnelleren Erholung Chinas spüren wir auch die Auswirkungen einer erhöhten Nachfrage nach Baustoffen. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise hat zu einem weiteren Preisanstieg geführt – da Energie Teil jeder Produktion ist, hat der Konflikt an der Schwelle zu Europa die Preise für alle Baustoffe und Dienstleistungen in die Höhe getrieben.

Über Daibau

In Österreich und der Schweiz operiert DaiBau unter der Marke DaiBau und bietet mehr als 15.000 überprüfte Auftragnehmer in 13 Hauptkategorien und über 200 gut definierten Unterkategorien. Dieses spezialisierte System für die Baubranche bietet auch Tipps und Tools, die es Bauherren ermöglichen, jede Bauarbeit im Innen- oder Außenbereich preislich zu rationalisieren und zu optimieren. Seit der Inbetriebnahme der österreichischen Webseite von DaiBau wurden mehr als 40.000 Projekte realisiert.

