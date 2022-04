Sivan Perwer – Ich trauere um meinen Freund Willi Resetarits

Du hinterlässt eine große Lücke

Wien (OTS) - Unerwartet und erschrocken erfuhr ich von unserem gemeinsamen Freund Ali Gedik von deinem Ableben. Ich bin zu tiefst betroffen und traurig. Jahrelang hattte ich die Gelegenheit mit Dir für Völkerverständigung die österreichischen Bühnen zu schmücken. Willi du warst ein großer Mensch mit Weitsicht, der über den Tellerrand geschaut und die Internationalität gelebt hat. Stets warst du eine mahnende Stimme für die Einhaltung der Gerechtigkeit über Österreichs Grenzen hinweg. Das Integrationshaus steht nicht nur für eine menschenwürdige Gesellschaft, sondern auch für Solidarität und Internationalität. Dein Tun und dein Werken werden mich in meinem weiteren Leben stets begleiten. Hiermit drücke ich, auch für die zahlreichen Kurd*innen, für die du eine kräftige Stimme warst, mein Beileid an deine liebenswerte Gattin Roswitha, an deine Kinder und Familie aus. Österreich und deine Fans haben einen großen Künstler, Menschenrechtsaktivisten und Gerechtigkeitskämpfer verloren. Der Republik Österreich und deiner Fangemeinschaft wünsche ich viel Kraft und Geduld in diesen schwierigen Zeiten.

Dein Freund und Wegbegleiter

Sivan Perwer









