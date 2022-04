AVISO: ÖGB/PRO-GE/vida-Pressekonferenz: Arbeiterinnen vor den Vorhang – Nicht sichtbar, aber unverzichtbar!

Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen – Arbeiterinnen müssen jetzt entlastet werden

Wien (OTS) - Unter schwierigen Bedingungen leisten Arbeiterinnen tagtäglich Unschätzbares. Besonders in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig die systemrelevanten Berufsgruppen für Österreich sind. Getan hat sich aber trotzdem wenig: Die Leistung der Arbeiterinnen fand kaum Anerkennung. Beispielsweise mussten Arbeiterinnen in der Reinigungsbranche und der Produktion ungeachtet des hohen Infektionsrisikos ihre Schichten antreten. Sie verrichten ihre Arbeit oft unter belastenden Arbeitsbedingungen wie Kälte, Nässe, Monotonie oder – vor allem in der Reinigung – an Tagesrandzeiten.

Anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai ist es Zeit, die Arbeiterinnen in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

Wie der Arbeitsalltag von Arbeiterinnen in der Produktion und der Reinigungsbranche aussieht und welche dringend notwendigen Maßnahmen es zur Verbesserung der schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen braucht, klären die Gewerkschaftsfrauen des ÖGB und der Gewerkschaften PRO-GE und vida im Pressegespräch.





Arbeiterinnen vor den Vorhang – nicht sichtbar, aber unverzichtbar

Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende

Klaudia Frieben, stv. Bundesvorsitzende der Gewerkschaft PRO-GE und PRO-GE Bundesfrauenvorsitzende

Yvonne Rychly, stellvertretende Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft vida





Donnerstag, 28.04.2022, 9:30 Uhr

Ort: Presseraum EG, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

