Auftakt für das Festival du Film Francophone!

Das Festival des französischsprachigen Films gastiert heuer zum 24. Mal im Wiener Votiv Kino & Kino de France

Wien (OTS) - Zwischen 26. April und 5. Mai zeigt das Festival du Film Francophone im Wiener Votiv Kino & Kino de France Highlights des französischsprachigen Films. Dabei sind heuer 26 Dokumentar- und Spielfilme aus Belgien, Frankreich, Kanada, Luxemburg, der Schweiz und der Elfenbeinküste. Alle Filme werden in Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt . Am Programm steht großes Kino mit Stars wie Juliette Binoche, Louis Garrel, Laetitia Casta, Léa Seydoux und Gérard Depardieu. Aber auch kleine „Festivalperlen“ sind zu sehen: Etwa der diesjährige kanadische Oscar-Beitrag (und zugleich Eröffnungsfilm des FFF22’) „Les Oiseaux Ivres“ oder das Schweizer Drama „Olga“, das die Geschichte einer 15-jährigen Turnerin aus der Ukraine erzählt. Mit dem spannungsgeladenen „La Nuit des Rois“ ist heuer erstmalig auch die Elfenbeinküste vertreten im Festivalprogramm. Außerdem feiern wieder etliche Filme ihre Österreich-Premieren im Rahmen des FFF22’ – etwa „Ouistreham“ (in der Hauptrolle: Juliette Binoche), der belgische Debüt-Film „Jumbo“ oder „Tromperie" mit einer beeindruckenden Léa Seydoux als Protagonistin. Und nach 2 Jahren Covid-bedingter Pause gibt's am 29. April endlich wieder die schon traditionelle Kurzfilmnacht mit aktuellen Produktionen aus dem frankophonen Raum.

Alle Infos zum Festival & zum Programm unter: www.fffwien.at

Filminfos & Tickets: https://www.votivkino.at/festival/festival-du-film-francophone/

Presseinfos & Pressefotos: http://fffwien.at/d/presse.html

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Stroß

Email: s.stross @ votivkino.at

Tel. 01 / 523 43 62 - 28