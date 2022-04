KV Elektro-/Elektronikindustrie: Scheitert dritte Runde, werden Betriebsversammlungen einberufen

BetriebsrätInnenkonferenz mit rund 500 TeilnehmerInnen in Wien

Wien (OTS) - Heute haben sich rund 500 Betriebsrätinnen und Betriebsräte der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) in Wien zu einer Konferenz versammelt. Nachdem die ersten zwei Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag ohne Ergebnis zu Ende gingen, beschlossen die BetriebsrätInnen heute einstimmig, dass – sollte es auch in der morgen stattfindenden dritten Runde zu keinem Abschluss kommen – werden am 28. und 29. April sowie am 2. Mai 2022 Betriebsversammlungen abgehalten. „Bereits jetzt wird deutlich, dass die Kampfbereitschaft in den Betrieben hoch ist. Sollte die Arbeitgeberseite ein zufriedenstellendes Ergebnis im Sinne der ArbeitnehmerInnen blockieren, sind weitere über Betriebsversammlungen hinausgehende gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen nicht ausgeschlossen“, betonen die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

„Die Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt bleibt aufrecht. Die Elektro- und Elektronikindustrie ist gut durch das letzte Jahr gekommen, die Gewinnausschüttungen waren hoch und die Auftragsbücher sind voll. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind, faire Lohn- und Gehaltserhöhungen bekommen“, so Wimmer und Dürtscher. Die beiden Gewerkschafter verweisen darauf, dass man auch die aktuelle Situation der stark steigenden Inflation nicht außer Acht lassen dürfe: „Die massive Preisanstieg bei Energie, Wohnen und Lebensmittel belastet die ArbeitnehmerInnen stark. Wird deren Kaufkraft nicht erhalten, wird dies auch zu Problemen für die Wirtschaftstreibenden führen. Ordentliche Lohnabschlüsse sind also nicht nur im Interesse der ArbeitnehmerInnen, sondern des gesamten Wirtschaftsstandorts.“

