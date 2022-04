Lotto: 2. Siebenfachjackpot in der Geschichte – 10 Millionen Euro warten

Bei LottoPlus warten 900.000 Euro, und im Joker Jackpot 700.000 Euro

Wien (OTS) - Die Lotto Ziehung vom vergangenen Sonntag war die siebente in Folge, bei der es keinen Sechser gab. Damit gibt es nun knapp dreieinhalb Jahre nach der historischen Sensation namens „Siebenfachjackpot“, die dann mit dem bisherigen Rekord-Sechser von knapp 15 Millionen Euro geendet hat, zum zweiten Mal in der Geschichte von Lotto einen Siebenfachjackpot. Und mit 10 Millionen Euro wird erneut eine Sechser Gewinnsumme im zweistelligen Millionenbereich erwartet.

Diese Summe wird dann erreicht, wenn die auf den Erfahrungswerten der letzten Monate basierende Prognose der Österreichischen Lotterien von rund 12,5 Millionen abgegebener Tipps eintrifft. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass es – zumindest – einen Sechser geben wird, denn mit diesen 12,5 Millionen Tipps werden voraussichtlich etwa 75 bis 80 Prozent aller möglichen 8,1 Millionen Tippkombinationen auch tatsächlich gespielt. Sollte es aber dennoch erneut keinen Sechser geben, dann wäre dies der erste Achtfachjackpot.

Über jeweils mehr als 50.000 Euro dürfen sich jene fünf Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen freuen, die einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt haben. Ein Kärntner und ein Wiener waren dabei jeweils per Normalscheine erfolgreich, ein weiterer Wiener, ein Oberösterreicher und ein win2day-User jeweils per Quicktipp.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und hier durften sich 110 Gewinner über jeweils rund 6.600 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 900.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich hätte es zwei Wettscheine – einen in der Steiermark abgegebenen und einen über win2day gespielten – mit der richtigen Joker Zahl gegeben. Da jedoch auf beiden das „Nein“ angekreuzt war, gab es keinen Gewinn, und so geht es am Mittwoch um einen Jackpot. Dabei werden rund 700.000 Euro im Topf liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. April 2022

7fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 7.084.706,60 – 10 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 50.239,10 237 Fünfer zu je EUR 1.156,20 562 Vierer+ZZ zu je EUR 146,20 10.386 Vierer zu je EUR 43,90 14.438 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 160.636 Dreier zu je EUR 5,10 501.717 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 13 18 28 39 45 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. April 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 110 Fünfer zu je EUR 6.555,70 5.543 Vierer zu je EUR 22,00 95.841 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 2 11 17 36 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. April 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 320.514,15 – 700.000 Euro warten 18 mal EUR 8.800,00 136 mal EUR 880,00 1.509 mal EUR 88,00 15.446 mal EUR 8,00 154.668 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 5 9 3 1

