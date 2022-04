CannaSci Talks 2022: Symposium zu CBD und THC

Der schmale Grat zwischen Heilsversprechen und illegalem Rausch: Wissenschaftssymposium zu Cannabis in Wien.

Wien (OTS) - Namhafte Juristen und Wissenschaftler diskutieren anlässlich der erstmals durchgeführten CannaSci Talks am 29. April in Wien über das geltende Straf- und Lebensmittelrecht bei CBD und THC.

TERMIN:

Freitag 29. April 2022 ab 13:00 Uhr

im Festsaal des Event- & Konferenzzentrums EURO PLAZA, Am Euro Platz 2, 1120 Wien

* * *

„Die Cannabispflanze [bewegt sich] in der rechtlichen Grauzone“.

Mag. Simon Häussler, Kanzlei Gradwohl & Machac



„[Es] gibt nach wie vor auch im Lebensmittelrecht […] nicht geklärte Sachverhalte über die Verwendung von Cannabis in Lebensmitteln.“

Mag. Jakob Hütthaler-Brandauer, lawpoint Hütthaler-Brandauer & Akyürek Rechtsanwälte GmbH



„In Europa gibt es bisher keine […] verpflichtenden Regelungen. [Wir brauchen dringend] ein Minimum an Qualitäts-Standards – so wie es in den USA gehandhabt wird.“

Prof. Dr. Rainer Schmid, Chemiker & Toxikologe



„Corona hat die Lage verschärft: Der Bedarf nach qualitätsgesicherten Cannabisprodukten ist stärker denn je. Wir merken das am Andrang in unseren Laboren“.

Ing. Christian Fuczik, Leiter IFHA



“Cannabinoids are essentially messenger molecules; their role is to send signals, convey a message and evoke a response in the cells. In a healthy body, we are able to produce cannabinoids, similar substances as THC and CBD, which bind the cannabinoid and other receptors and regulate the biochemistry of the vast majority of 37 trillion cells in our body.”

Doz. Dr. Tanja Bagar, ICANNA



* * *



Können CBD Produkte zu einem positiven Drogentest führen?

Wie wichtig ist die Qualitätssicherung für die Cannabis-Industrie?



Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt der CannaSci Talks 2022 und wollen im Dialog zwischen Labor, Juristen, Industrie, Ärzten und Wissenschaftlern eingehend erörtert werden. Veranstalter ist das international agierende Institut für Hanfanalytik (IFHA) unter der Leitung von Ing. Christian Fuczik. Im Labor des IFHA werden Monat für Monat über 1.000 Produkte der europäischen Cannabisindustrie mit State-of-the-Art-Methoden der chemischen Analytik auf Qualität und Legalität geprüft.

In den CannaSci Talks 2022 geben namhafte Experten spannende Einblicke in unterschiedliche Aspekte im Spannungsfeld um CBD und THC. Die Referenten sind der Chemiker und Toxikologe Prof. Dr. Rainer Schmid, die Direktorin und Präsidentin des Fachrates des internationalen Instituts für Cannabinoide Dr. Tanja Bagar, die Juristen Mag. Stephan Häussler und Mag. Jakob Hütthaler-Brandauer sowie der Gründer des IFHA Ing. Christian Fuczik.

Gemeinsam mit den Teilnehmern will die Veranstaltung einen Blick auf den aktuellen Stand, neue Perspektiven und mögliche künftige Entwicklungen werfen. Die fünf Talks bilden den Rahmen für einen interdisziplinären Austausch in der anschließenden Podiumsdiskussion. Als Bindeglied zwischen Referenten und Teilnehmern führt der renommierte Moderator und Wissenschaftsjournalist Andreas Jäger durch das Programm.

Die CannaSci Talks 2022 sind konzipiert als Auftakt zu regelmäßig geplanten jährlichen Informationsveranstaltungen für die Kunden des IFHA. Das informative und abwechslungsreiche Programm bietet eine gute Plattform für den interdisziplinären Austausch und das Sammeln neuer Eindrücke. Gleichzeitig ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, unterschiedliche Herangehensweisen kennenzulernen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Die Gäste haben die Möglichkeit, bereits während der Vorträge ihre Fragen zu posten, die in der Podiumsdiskussion am Ende der Talks direkt oder in intensiven Diskussionen beantwortet werden.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Fuczik

Institut für Hanfanalytik

info @ hanfanalytik.at

symposium.hanfanalytik.at