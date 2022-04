Raiffeisen Jugendsymposium: Zukunft mitgestalten heißt sich zu engagieren

Wien (OTS) - Das Raiffeisen Jugendsymposium ging am Samstag in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems an der Donau erfolgreich in die zweite Runde. Eine spannende Podiumsdiskussion und inspirierende Beiträge von Top-Speakern boten rund 140 jungen Gästen Raum für einen breiten Meinungsaustausch. Das Event wurde als zertifiziertes Green Event abgehalten.

Mit dem Jugendsymposium bietet Raiffeisen NÖ-Wien eine Plattform, wo sich junge Menschen gegenseitig austauschen und vernetzen können. Die 2019 ins Leben gerufene Initiative musste pandemiebedingt die letzten zwei Jahre ausgesetzt werden. Am Samstag ging die heuer erstmals als Green Event zertifizierte Veranstaltung nun in ihre erfolgreiche Fortsetzung. Dabei wurde besondere Rücksicht auf ökologische sowie soziale und ökonomische Nachhaltigkeit genommen.

Die Einbindung der Jugend ist für Raiffeisen NÖ-Wien ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Wer die Zukunft mitgestalten will, muss sich aktiv einbringen und engagieren, wir laden dazu herzlich ein. „Das Denken und Agieren der jungen Generation hat höchste Relevanz bei der Gestaltung und Entscheidung von wesentlichen Zukunftsthemen. Wie man mit Ressourcen nachhaltig umgeht und die neuen Möglichkeiten in der digitalisierten Welt optimal nutzt, sind zwei Paradebeispiele dafür. Es freut mich daher ganz besonders, dass so viele junge engagierte Menschen unserer Einladung zur Vernetzung gefolgt sind“, betont Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Zwischen den zahlreichen jungen Teilnehmern und den Vortragenden aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen kam es zu einem inspirierenden und spannenden Austausch. Im Mittelpunkt standen Zukunftsthemen und Lösungsansätze für künftige Herausforderungen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Die Gründerin und Eigentümerin von Österreichs erster Green-Marketing-Agentur „sgreening“, Kosima Kovar, setzte mit ihrem Beitrag „Die grüne Konsumwelt: Wo Green Washing endet und echte Nachhaltigkeit beginnt“ ein deutliches Ausrufezeichen: „Unsere Vision ist es Unternehmen in Einklang mit der Natur zu bringen, faires Wirtschaften zu ermöglichen, den Konsumentinnen und Konsumenten da draußen davon zu erzählen und so einen Konsumwandel in der Welt zu schaffen.“

Kosima Kovar wurde vom Forbes-Magazin kürzlich in die Liste vielversprechender Wirtschaftstalente " 30 under 30" gewählt und ist Gründerin der Online-Coaching-Plattform für Frauen „ADA Power Woman“.

Auch der Gründer der Karriereplattform „watchado“ und EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji regte mit seinem Vortrag „Die Zukunft ist Jetzt! Potenzialentfaltung im digitalen Zeitalter“ die jungen Erwachsenen zum Nachdenken an: „Ich glaube daran, dass jeder Mensch – alles was es braucht – in sich trägt und dass niemand ein Fehler im System ist.“ Mit seiner Arbeit ist Ali Mahlodji Mentor und Berater für Menschen, die in ihrem Leben sowohl persönlich als auch beruflich wachsen wollen. Für seine Arbeit wurde er bereits mehrfach international ausgezeichnet und motiviert Menschen, ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen.

Unter der Leitung von „Puls 4“-Moderatorin Corinna Milborn diskutierten Lena Ruhaltinger und Dominik Jahn vom Klima-Podcast 5MinutenClimateChance, die ehemalige Bundessprecherin der Schülerunion Wien, Jennifer Uzodike und die beiden Raiffeisen Jungfunktionäre Michael Rankl und Peter Vogel zum Thema "Engagement: Was kann dein Einsatz bewirken?".

Via Smartphone-App konnten Fragen gestellt werden, wodurch die anwesenden Jugendlichen die Möglichkeit hatten, sich in einen lebhaften Dialog einzubringen, unter dem Motto „Zukunft gestalten, heißt jetzt den Rahmen dafür zu bauen“. „Unsere Türen für die jungen Menschen sind offen und das zweite erfolgreiche Jugendsymposium ist der lebende Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Hameseder abschließend.

Über das Jugendsymposium hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man sich als junger Mensch in der Region aktiv engagieren und beteiligen kann. Raiffeisen NÖ-Wien bietet mit der Genossenschaftsinitiative „Selbst ist die Region“ hierfür eine Anlaufstelle und ist unter selbstistdieregion@rh.raiffeisen.at für interessierte junge Erwachsene gerne erreichbar.

Weitere Fotos von der Veranstaltung zur honorarfreien Verwendung (Fotocredit: Roland Rudolph) finden Sie unter https://www.raiffeisenholding.com/raiffeisen-jugendsymposium-zukunft-mitgestalten-heisst-sich-zu-engagieren/

