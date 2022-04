„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Harald Sicheritz und Fanny Stapf am 26. April in ORF 1

Anschließend: eine neue Folge „Science Busters“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann, die Evergreens der Dienstagnacht, unternehmen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 26. April 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 wieder einen launigen Streifzug durch die wichtigsten Ereignisse und TV-Highlights der vergangenen Woche. Dabei werden sie wie immer tatkräftig von den Synchro-Virtuosen Maschek und den Turbopolka-Rabauken Russkaja unterstützt. Außerdem nehmen zwei Gäste mit frappierend ähnlicher Frisur, aber höchst unterschiedlichen Zielgruppen auf den Gästesesseln Platz: Kult-Regisseur Harald Sicheritz und ORF-Moderatorin Fanny Stapf sind zu Gast im Studio. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ mit einer neuen Folge „Science Busters“ weiter: „Herz ist Trumpf“ heißt es bei Martin Puntigam, Martin Moder und Elisabeth Oberzaucher.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Regisseur Harald Sicheritz hat mit legendären Komödien wie „Hinterholz 8“, „Muttertag“ oder „Poppitz“ österreichische Kino-Geschichte geschrieben. Unvergessen für „Willkommen Österreich“-Fans ist auch seine Verfilmung des Weihnachtswitzes, die er letzten Dezember exklusiv für Stermann und Grissemann gedreht hat. Vielleicht verrät Harald Sicheritz den beiden bei seinem Besuch auch schon erste Details zur lang ersehnten Fortsetzung der Kult-Serie „MA 2412“, die Ende des Jahres im ORF zu sehen ist.

Im ORF ist auch Fanny Stapf regelmäßig zu sehen. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde in kürzester Zeit die „ORF 1 Freistunde“ entwickelt, die Kinder und Jugendliche durch den Homeschooling-Vormittag begleitete und Moderatorin Fanny Stapf über Nacht bekannt machte. Seit März präsentiert die Wienerin die „ZIB Zack Mini“, eine Kinderversion der „Zeit im Bild“. Ob Fanny Stapf wohl auch eine Kinderversion von „Willkommen Österreich“ für denkbar hält? Außerdem moderiert sie ab heute wochentags – alternierend mit Mariella Gittler und Philipp Maschl – das „ZIB Magazin“.

Neue Folgen: „Science Busters – Herz ist Trumpf“ um 23.00 Uhr

„Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ schwärmt Rainhard Fendrich. Aber was meint er damit? An der Seite von MC Martin Puntigam klopfen der Molekularbiologe Martin Moder und die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher folgende Fragen auf Wissenschaftlichkeit ab: Gilt der Operettenschwur „Dein ist mein ganzes Herz“ schon als Organspende? Und: Wie viele Raupen muss man schlucken, wenn man Schmetterlinge im Bauch haben möchte?

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

