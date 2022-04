FPÖ gratuliert Marine Le Pen zu eindrucksvollem Ergebnis bei der Präsidentschaftswahl

Kickl/Vilimsky: „Der gestrige Tag ist ein großer Erfolg für alle patriotischen Kräfte in Europa“

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Marine Le Pen herzlich zu diesem starken Ergebnis. Mit ihrer patriotischen Politik nah an den Menschen und deren Anliegen ist es ihr gelungen, so viele französische Wähler wie noch nie hinter sich zu vereinen. Auch wenn sich der Amtsinhaber mit der Unterstützung des gesamten Pariser und Brüsseler Establishments letztlich durchsetzen konnte, ist der gestrige Tag ein großer Erfolg für alle patriotischen Kräfte in Europa“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zum Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Marine Le Pen und der Rassemblement National seien ein bedeutender Partner im Einsatz für eine restriktive Migrationspolitik, den Schutz der EU-Außengrenzen und den Erhalt der nationalen Souveränität innerhalb der Europäischen Union.

Für den freiheitlichen Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, haben mehr als 40 Prozent der französischen Wähler eindrucksvoll eine klare Stimme gegen den Brüsseler EU-Zentralismus abgegeben und mit Marine Le Pen eine Verfechterin eines föderalen Europa gestärkt. „Marine Le Pen steht für die Rückgabe von Kompetenzen an die einzelnen Mitgliedsstaaten und ein Europa der Vaterländer, das die Identität und Kultur seiner Völker bewahrt. Dieser Kurs wurde gestern gestärkt, wozu ich unseren Freunden in Frankreich aufrichtig gratuliere“.

Kickl und Vilimsky verwiesen weiters auf die bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankreich, bei welchen die „konsequente Arbeit für die französische Bevölkerung“ weiteren Zuspruch erhalten wird.

