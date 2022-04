Von Wolfgang Puschnig zu Dameronia’s Legacy Allstars live aus dem Jazzland: der „Ö1 Jazztag“ am 30. April

Wien (OTS) - Am Samstag, den 30. April – dem International Jazz Day – findet der „Ö1 Jazztag“ statt. Von den „Hörbildern“ über das „Hörspiel“ bis zur „Jazznacht“ - insgesamt stehen 13 Sendungen im Zeichen des Jazz mit all seinen Facetten. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazztag.

Beginnend in der „Ö1 Klassiknacht“ (1.03 Uhr) gibt es weitere Jazzbezüge dann auch in „Guten Morgen Österreich“ (6.06 Uhr) und im „Pasticcio“ (8.15 Uhr). Ab 9.05 Uhr porträtieren die „Hörbilder“ die „First Lady of Jazz“: Ella Jane Fitzgerald, neben Billie Holiday die bedeutendste Sängerin in der Geschichte des Jazz. Im „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ (10.05 Uhr) live aus dem KlangTheater im RadioKulturhaus ist der Saxofonist, Flötist und Komponist Wolfgang Puschnig zu Gast. Nach „Le week-end“ (13.00 Uhr) mit einer Aufnahme eines Konzertes des John Coltrane Quartet in Graz in den frühen 1960er Jahren widmet sich auch das „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) dem Jazz: In „Lady Sings the Blues“ nach der gleichnamigen Autobiografie von Billie Holiday wirken Barbara Nüsse und Christian Brückner mit, Bearbeitung und Regie: Stefan Hardt (RB 1991). Ab 15.05 Uhr steht Ernst Kreneks jugendliches Erfolgsstück „Jonny spielt auf“ im Mittelpunkt von „Apropos Oper“. Unter dem Titel „Tastentänzer und Klangarchitekt“ begibt sich „Diagonal“ (17.05 Uhr) auf die Spuren des Jazzmusikers Cecil Taylor, in „Logos - Glauben und Zweifeln“ (19.05 Uhr) spricht der Geigenbauer Martin Schleske über sein Leben und seinen Glauben.

Dameronia’s Legacy Allstars live aus dem Wiener Jazzland

Ab 19.30 Uhr überträgt Ö1 live aus dem Wiener Jazzland Musik von Tadd Dameron, der Schlüsselfigur des Bebop der 1940er Jahre, interpretiert von den europäisch-amerikanischen Dameronia’s Legacy Allstars, besetzt u. a. mit Trompeter Jim Rotondi und den Saxofonisten Kirk MacDonald und Rik van den Bergh, geleitet vom steirischen Schlagzeuger Bernd Reiter. Mit im Fokus steht der Club, aus dem die Übertragung erfolgt: Das Wiener Jazzland feiert im April 2022 seinen 50. Geburtstag. In der Pause zwischen den beiden Konzert-Sets wird live on Air wieder das „Ö1 Jazzstipendium“ verliehen. Ab 22.05 Uhr bringen die „Nachtbilder“ eine Lesung des Kärntner Lyrikers Jani Oswald aus seinem Band „Frakturen“, musikalisch begleitet von Klaus Dickbauer, Karl Sayer, Woody Schabata und Emil Krištof. Beschlossen wird der „Ö1 Jazztag“ mit einer „Ö1 Jazznacht“ (23.03 Uhr), in der u. a. in memoriam Willi Resetarits in ausgewählten Aufnahmen einer wichtigen Facette in Resetarits‘ musikalischem Kosmos nachgespürt wird – seinen Bezügen zu Jazz und Blues. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/jazztag.

