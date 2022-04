Presse-Briefing des Botschafters der Ukraine Dr.Vasyl Khymynets

Wien (OTS) - Dr. Vasyl Khymynets informiert zur aktuellen Lage in Fragen der Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und über die aktuellen Ereignisse am Kriegsschauplatz.

Das Briefing findet statt am Montag, den 25. April 2022, 18:30 per Zoom.

Für die Teilnahme schicken Sie bitte bis 16.00 ein E-Mail an nazar.stetsyshyn @ mfa.gov.ua und geben Sie Ihren Namen und Ihre Institution an.

Nach der Anmeldung erhalten Sie den Zoom-Link per Mail

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich



Nazar Stetsyshyn

nazar.stetsyshyn @ mfa.gov.ua