Stadt Wien Nachhaltigkeitspreis-Gewinner*innen auf EU-Studienreise in Brüssel

Wien (OTS) - Mit dem Nachtzug nach Brüssel, um EU-Institutionen und das Wien-Haus zu besuchen. Begleitet wurden die Preisträger*innen von OekoBusiness Wien Programmmanager Thomas Hruschka, der gemeinsam mit der Stadt Wien jährlich herausragende Wiener Betriebe auszeichnet.

Mit dem Zug ging es am Dienstagabend für Vertreter*innen der drei ausgezeichneten Nachhaltigkeitspreis-Betriebe nach Brüssel, um dort an zwei Tagen Vertreter*innen wichtiger EU-Institutionen kennenzulernen und ihr eigenes Umweltengagement sichtbar zu machen. Die Reise war Teil der Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitspreis der Stadt Wien, der im November von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky an ebswien kläranlage & tierservice Ges.m.b.H, GMS GOURMET GmbH und Österreichisches Ökologie Institut für herausragende Projekte zum Schwerpunkt-Motto „Zukunft. Stadt. Klima“ vergeben wurde. Denn „für eine nachhaltige Stadt braucht es auch nachhaltig geführte Betriebe“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky im Rahmen der Vergabe.

Nachhaltig Netzwerken

Kurz nach der Ankunft in Brüssel Mittwochfrüh und einem kurzen Spaziergang gab es für die Gruppe Einblicke in die Arbeit des Wien-Hauses, wo sie über aktuelle Themen und Projekte, die kommunalpolitische Interessensvertretung in der EU sowie relevante Verbände und Netzwerke informiert wurden. Gastgeberin Michaela Kauer: „Ich freue mich sehr, dass wir Betriebe zu Gast haben, die mit ihrem Umweltengagement zur hohen Lebensqualität in Wien beitragen. Uns ist es wichtig, diese Innovationen auch über die Grenzen hinaus bekanntzumachen und gleichzeitig den Betrieben die Möglichkeit zu geben, neue Kontakte zu knüpfen, daher haben wir nach Brüssel eingeladen. Wien kann damit den guten Ruf der Stadt und ausgezeichneter Betriebe in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz vor den Vorhang holen.“

Die Brüssel Reise führte die Gruppe rund um OekoBusiness Wien Programmmanager Thomas Hruschka auch in die Vertretung Österreichs zur EU und bot die Möglichkeit Vertreter*innen einiger Ministerien, der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer in Brüssel zu treffen. Darüber hinaus gab es einen Austausch mit dem Europaabgeordneten Günther Sidl, der sich stark für nachhaltige Umwelt- und Energiethemen engagiert. Das Wien-Haus organisierte auch einen kleinen Empfang mit Kolleg*innen aus anderen Regional- und Städtebüros, bei dem sich die drei Siegerbetriebe präsentieren konnten. Last but not least gab es Gelegenheit zu einem intensiven bilateralen Austausch mit Vertreter*innen der Brüsseler Verwaltung zum Thema Klimaplan, ehe es mit dem Zug ganz im Sinne des Klimaschutzes wieder zurück nach Wien ging.

