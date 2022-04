SPÖ Wien trauert um Willi Resetarits

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA tief betroffen über das plötzliche Ableben von Willi Resetarits

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener Sozialdemokratie trauert um den Wiener Künstler und Sänger Willi Resetarits, vielen auch als „Dr. Kurt Ostbahn“ und „Ostbahn Kurti“ bekannt, der heute Sonntag im Alter von 73 Jahren plötzlich verstorben ist. Willi Resetarits galt als Urgestein der Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Wiener Ausnahmekünstler hat sich Zeit seines Wirkens nicht nur künstlerisch, sondern auch politisch engagiert. „Willi Resetarits stand für Solidarität und sozialen Zusammenhalt. Mit seiner Kunst hat Willi Resetarits die Menschen nicht nur unterhalten, sondern stets auch eine politische Botschaft vermittelt“, betont SPÖ Wien Parteivorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Willi Resetarits war einer der ganz Großen, wenn es darum ging, für die Schwachen in unserer Gesellschaft einzustehen. Er war Gründer des Integrationshauses Wien und Mitbegründer von Asyl in Not und SOS Mitmensch. Willi Resetarits hinterlässt künstlerisch, menschlich wie auch politisch eine große Lücke“, so der Bürgermeister.

Tief betroffen zeigt sich auch SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA: „Noch gestern hat Willi Resetarits bei der Eröffnung des Wiener Flüchtlingsballs ein letztes Mal seine Stimme für Menschen, die in unserer Gesellschaft keine Stimme haben, in der Öffentlichkeit erhoben. Er hat Wien nicht nur durch seine Musik, durch seine unvergessenen Lieder, sondern auch durch seine Menschlichkeit geprägt. Seine legendären Konzerte, sein tiefgründiger Humor und sein großes Engagement für die Menschlichkeit werden uns stets in Erinnerung bleiben. Wir werden Willi Resetarits sehr vermissen“, so Barbara Novak. „Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen“, so Ludwig und Novak abschließend. (Schluss) cs



