Gold und dreifach-Platin für Kärntner Kabarettisten

Graz (OTS) - Der Kärntner Kabarettist und Musiker „Petutschnig Hons aus Schlatzing” wurde für seine Hits „Motorsoog“ und „15er Steyr“ mit Edelmetall ausgezeichnet.

„Motorsoog“ und „15er Steyr“

Mit „Motorsoog“ erreichte der Maltataler Gold-Status und für seinen Song „15er Steyr“, welchen er gemeinsam mit Stefan Rauch veröffentlichte, holte "Petutschnig Hons", der außerhalb des Internets und abseits der Kabarettbühne Wolfgang Feistritzer heißt, dreifach-Platin. „Für mich ist das eine sehr schöne Überraschung, denn wir schreiben die Texte vor allem um die Menschen zu unterhalten und nicht um Auszeichnungen zu bekommen“, so Feistritzer in einem ersten Statement. „Die Texte kommen von mir und meiner Frau Martina, die von Anfang an dabei war und bei ihr möchte ich mich bedanken. Genau so gilt mein Dank auch den vielen Fans und den Gästen bei meinen Kabarett-Auftritten“, so Feistritzer weiter.

Mit diesen beiden Auszeichnungen spielt „Petutschnig Hons“ in der gleichen Liga wie Helene Fischer, Ed Sheeran und Justin Bieber, die in der Vergangenheit ebenfalls mit dreifach-Platin ausgezeichnet wurden.

Als Produzenten fungierten Patrick Poehl und Kevin Kridlo, die mit ihrem DJ Projekt „Harris & Ford” aktuell weltweit für Forure sorgen und in der Vergangenheit bereits mit Künstlern wie Andreas Gabalier, Helene Fischer, Melissa Naschenweng und Kult-Act Scooter zusammenarbeiten.

“Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Hons. Er begeistert die Menschen mit einer bodenständigen, humorvollen und ehrlichen Unterhaltung wie kein Zweiter. Wir sind Fans der ersten Stunde und freuen uns bereits auf die nächsten spannenden Projekte mit ihm” so Kridlo.

Musikalische Zukunft

Am 09. Juli 2022 steht "Petutschnig Hons aus Schlatzing" bei der Matakustix Show in der „Starnacht am Wörthersee“-Arena in der Ostbucht Klagenfurt auf der Bühne, wo er einen neuen Song präsentieren wird. Dabei handelt es sich um eine Eigenkomposition in Zusammenarbeit mit Matakustix. Weitere Songs mit Matakustix und auch mit Kridlo und Poehl von Harris & Ford sind bereits in Arbeit.

Aktuell tourt Petutschnig Hons aus Schlatzing durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Das nächste Bühnen-Highlight wird die Wien-Premiere in der Kulisse Wien am 27. Mai 2022.

