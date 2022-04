FPÖ – Schnedlitz zu Rendi-Wagner: SPÖ-Politik gegen Teuerung ist scheinheilig und unglaubwürdig!

Wo Rot regiert wird weiter abkassiert und sogar eigenen Parteimitgliedern tiefer in die Geldbörse gegriffen– echte Entlastung gibt es nur mit der FPÖ

Wien (OTS) - „Der Versuch der SPÖ, sich als Kämpferin gegen die Teuerung darzustellen, ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz Aussagen der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner in der heutigen ORF-Pressestunde.



Die SPÖ habe das Corona-Zwangsregime der Bundesregierung, welches für die aktuelle Rekord-Inflation und Kostenlawine ursächlich sei, immer mitgetragen. „Die Genossen betreiben keine Oppositionspolitik, sondern fungieren vielmehr als ,Beiwagerl´ von Schwarz-Grün. Darüber hinaus wird dort, wo die SPÖ regiert, kräftig abkassiert. Dazu muss man nur nach Wien schauen, wo die Roten das Aussetzen der Richtwerterhöhung bei den Mieten verweigern und die Menschen im Stich lassen“, so Schnedlitz, der auch an die Ablehnung des freiheitlichen 12-Punkte-Entlastungspakets durch die Sozialdemokraten im Nationalrat erinnerte. Ihr wahres Gesicht zeige die SPÖ auch bei der Mitgliedsbeitragserhöhung für die eigenen Parteigenossen um acht Prozent: „Darunter befinden sich sicher auch Mindestpensionisten, unter dem Spritpreiswahnsinn leidende Pendler oder Arbeitnehmer mit geringen Einkommen, die sich das tägliche Leben kaum mehr leisten können. Ihnen will die SPÖ für ihr Parteibuch jetzt noch tiefer in die Tasche greifen. Scheinheilig, unglaubwürdig und halbherzig, nur so kann man daher die angebliche Anti-Teuerungs-Politik der SPÖ werten“. Einzig die FPÖ stehe mit ihrem 12-Punkte-Plan für echte Entlastung durch umfassende Steuersenkungen um die Menschen vor dem drohenden Wohlstandsverlust zu schützen.



Dass die SPÖ-Vorsitzende weiterhin eine Maskenpflicht befürworte und „theoretisch an der Impfpflicht“ festhalten wolle, beweise zudem nur ein weiteres Mal, dass sie den Unterstützungskurs für das Corona-Zwangsregime weiterfahre. „Für uns Freiheitliche ist klar: Weg mit der Maskenpflicht, weg mit dem Impfzwang und allen anderen Freiheitsbeschränkungen. Die sofortige Rückkehr zur Normalität ist das Gebot der Stunde!“, erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at