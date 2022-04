Widerstand gegen Schulumzug

Die GTVS Neubau muss wegen Bauarbeiten umziehen. Dagegen wehren sich jetzt betroffene Eltern

Wien (OTS) - Die Ganztagesvolksschule Neubau muss ab Juli 2022 umziehen: Damit wurden die Eltern der Schule Anfang April 2022 konfrontiert. Grund sind seit bereits Februar 2021 laufende Sanierungsarbeiten an einem Gebäudekomplex der BWS-Gruppe und der Stadt Wien, zu dem auch die Schule gehört. Jetzt stellen sich den Eltern viele Fragen. Das Ersatzgebäude in der Torricelligasse 50 in Wien Penzing bedeutet täglich vierzig Minuten zusätzliche Wegzeit mit Shuttleservice oder eineinhalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitten. Und: Das Ersatzgebäude steht nur für ein Jahr zur Verfügung. Verzögert sich das Ende der Bauarbeiten, muss ein weiterer Ersatzstandort gefunden werden. Wie eine aktuelle Umfrage ergab, ist das für drei Viertel der Eltern nicht hinnehmbar. Da Gespräche mit den für den Umzug der Schule Verantwortlichen ohne Ergebnis geblieben sind, wandten sich am 23.04.2022 zweihundert Eltern in einem offenen Brief an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Die Sanierungsarbeiten sollen gestoppt und erst dann fortgesetzt werden, wenn ein geeignetes Ersatzgebäude zur Verfügung steht – in angemessener Distanz zum jetzigen Schulstandort und bis zum Ende der Bauarbeiten.

