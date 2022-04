GRÜNE zum 107. Gedenktag des Genozids an Armenier*innen

Ernst-Dziedzic: "Das Bewusstsein für Frieden und der Schutz von Menschenrechten ist eng mit dem Gedenken an die Opfer von Gewalt, Verfolgung, Vertreibung und Massenmord verbunden"

Wien (OTS) - „Am 24. April jährt sich der Genozid, welcher durch das Osmanische Reich an 1,5 Millionen Armenier*innen verübt wurde, zum 107. Mal. Wir gedenken der Opfer dieses Verbrechens und wollen auch die historische Verantwortung ­­Österreich-Ungarns als Bündnispartner des Osmanischen Reiches betonen. Ebenso bedauern wir, dass bis heute die Aufarbeitung der dunklen und schmerzhaften Geschichte von Seiten der Türkei trotz aller wissenschaftlichen Belege aussteht. Diese Aufarbeitung wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Aussöhnung und zur Verbesserung der türkisch-armenischen Beziehungen“, sagt die außen- und menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic und weiter:

„Gerade in Zeiten wo wir Zeugen von Vertreibungen und Flucht sowie von Krieg und offensichtlichen Kriegsverbrechen in Europa sind, ist das Bewusstsein für Frieden, Freiheit und Menschenrechte eng verknüpft mit einem würdigen Gedenken an die Opfer von vergangener Gewalt und Verfolgung. Unsere Gedanken sind heute bei den Armenier*innen, die ihr Leben oder ihre Liebsten verloren haben“.



