Alle Acht-ung! ORF-Stars holen bei „Romy 2022“ acht Publikumspreise

Außerdem: „Sonderpreis der Jury“ für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und „Spezial-Romy“ für NACHBAR IN NOT

Wien (OTS) - Acht Publikumspreise bei der „Romy 2022“ – das ist die diesjährige Erfolgsbilanz des ORF bei der Verleihung der begehrten Trophäen. Die Gala des Österreichischen Film- und Fernsehpreises fand am Samstag, dem 23. April 2022, in der Wiener Hofburg statt. Das österreichische TV-Publikum entschied sich in acht von neun Kategorien für ORF-Stars: Lou Lorenz-Dittlbacher wurde mit der „Romy“ in der Kategorie „Information“ ausgezeichnet. Hans Knauß erhielt den Publikumspreis in der Kategorie „Unterhaltung“. Im „Sport“ ging die begehrte Trophäe an Alina Zellhofer. Zu den beliebtesten Schauspielerinnen wurden Stefanie Reinsperger (Serie/Reihe) und Maria Hofstätter (Film) gewählt. Das Voting für den beliebtesten Schauspieler im Bereich Film gewann Philipp Hochmair. Auch die „Entdeckungen“ Antonia Moretti und Julian Waldner durften sich über eine „Romy“ freuen. ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz wurde mit dem „Sonderpreis der Jury“ geehrt. Des Weiteren gab es eine „Spezial-Romy“ für NACHBAR IN NOT, die ORF-Generaldirektor Roland Weißmann entgegengennahm. Durch den Abend führte ORF-Moderator Andi Knoll, Unterstützung erhielt er von Schauspieler Markus Freistätter.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nahm „Spezial-Romy“ für NACHBAR IN NOT entgegen

30 Jahre, nachdem sich der erste NACHBAR IN NOT-Hilfs-Lkw in Richtung Zagreb in Bewegung gesetzt hat, wurde die Stiftung, die heute die acht großen österreichischen Hilfsorganisationen umfasst und vom ORF als Medienpartner unterstützt wird, bei der „Romy 2022“-Gala für ihren Einsatz, etwa derzeit in der Ukraine, geehrt. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nahm die „Spezial-Romy“ stellvertretend für alle Österreicherinnen und Österreicher, die NACHBAR IN NOT und damit zahllose hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt unterstützt haben, entgegen. Aufgrund der Spendenbereitschaft der Menschen kann NACHBAR IN NOT seit drei Jahrzehnten dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist – von Afrika über Europa bis nach Asien.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Man spürt ganz klar die Freude darüber, dass die ‚Romy‘ nach zweijähriger Pause wieder im Rahmen einer Gala vergeben werden konnte. Herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger – besonders an unsere ORF-Stars. Die Publikums- und Jurypreise sind ein wunderbarer Beweis des breiten Zuspruchs und Vertrauens, den die ORF-Angebote genießen – ob in der Unterhaltung, im Informationsbereich oder mit Spenden-Institutionen wie NACHBAR IN NOT, das heute ebenfalls ausgezeichnet wurde. Der ORF nimmt diese Verantwortung sehr ernst und die zahlreichen Auszeichnungen quer durch die unterschiedlichsten Genres sind erneuter Auftrag, sich die anhaltende Anerkennung und Wertschätzung des Publikums weiterhin mit hochqualitativen Angeboten zu sichern.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die ‚Romy‘ hat als Publikumspreis einen ganz besonderen Stellenwert. Sie wird von der wichtigsten Jury des Landes – unseren Zuschauerinnen und Zuschauern – als Anerkennung vergeben. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich und freue mich, dass so viele der Ausgezeichneten aus unserem Haus kommen. Besonders schön ist, dass wir im Rahmen einer Gala endlich wieder als Branche und Kolleginnen bzw. Kollegen zusammen kommen konnten.“

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz mit „Sonderpreis der Jury“ ausgezeichnet

Christian Wehrschütz, ORF-Korrespondent im Ukraine-Krieg, erhielt bei der „Romy 2022“ den „Sonderpreis der Jury“. Aufgrund seines Mutes in der Recherche und seiner Besonnenheit in der Einordnung der Ereignisse für das Publikum wurde er für seine außergewöhnliche journalistische Arbeit und seinen persönlichen Einsatz in einem gefährlichen und auch journalistisch überaus herausfordernden Umfeld ausgezeichnet.

Der ORF bei der „Romy 2022“ – Die Gewinnerinnen und Gewinner der Publikumspreise im Überblick:

Information: Lou Lorenz-Dittlbacher („ZIB“, „Sommergespräche“) Unterhaltung: Hans Knauß („Österreich vom Feinsten“)

Sport: Alina Zellhofer („Sport am Sonntag“)

Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe: Stefanie Reinsperger (Landkrimi: „Flammenmädchen“)

Beliebteste Schauspielerin Film: Maria Hofstätter („Fuchs im Bau“) Beliebtester Schauspieler Film: Philipp Hochmair („Wannseekonferenz“) Entdeckung weiblich: Antonia Moretti (u. a. Landkrimi: „Das Mädchen aus dem Bergsee“)

Entdeckung männlich: Julian Waldner („Klammer – Chasing the Line“, „Soko Kitzbühel“)

Romy-Highlights auf Flimmit

Auf Flimmit (www.flimmit.at) findet sich die wohl umfangreichste Kollektion an Romy-ausgezeichneten Filmen und Dokus, die das Netz zu bieten hat, darunter Stefan Ruzowitzkys Thriller „Die Hölle“ und die ORF-Stadtkomödie „Die Notlüge“ mit Josef Hader und Pia Hierzegger.

