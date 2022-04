PULS 4 und PULS 24 Infochefin Corinna Milborn mit Romy ausgezeichnet

10 Jahre PULS 4, 3 Jahre PULS 24: Corinna Milborn erhält als Infochefin von ProSiebenSat.1 PULS 4 die Romy-Auszeichnung für ihren Einsatz gegen Fake News und für seriösen Journalismus.

Wien (OTS) - Corinna Milborn wird von der Jury der ROMY 2022 für ihren Einsatz gegen Fake News und für seriösen Journalismus ausgezeichnet. Corinna Milborn sei das journalistische Aushängeschild einer konsequenten Informationsoffensive der Sendergruppe ProSiebenSat. 1 PULS 4 in Österreich, und steht für vertrauenswürdige, glaubwürdige und faktenbasierte Information im Dienst der Aufklärung.

Die gebürtige Innsbruckerin ist seit 2012 bei PULS 4. Corinna Milborn ist als Politikwissenschaftlerin und Journalistin, Infochefin von PULS 4 und PULS 24 und Moderatorin des PULS 4 News Talks "Pro & Contra", ihres eigenen Interviewformats “Milborn” sowie zahlreicher aktueller Public-Value-Duelle und Diskussionsrunden auf PULS 4 und PULS 24. Corinna Milborn setzt sich intensiv mit den Themen Migration und Integration, Globalisierung, Menschenrechte und Frauenrechte auseinander. Sie sieht ihren Job als Berufung mit dem Ziel, "Dinge nachhaltig zu bewegen, zu verändern und zu verbessern".

Mit ihrer einzigartigen Interviewführung, ihrem breiten Wissen und ihrem hohen journalistischen Qualitätsanspruch prägt Milborn die News-Schiene des privaten Medienhauses maßgeblich. Gemeinsam mit ihrem starken Team baut Milborn die News-Kompetenz von ProSiebenSat.1 PULS 4 über die Jahre stark aus, dies gipfelt 2019 in der Gründung des eigenständigen News-Senders PULS 24 – dem schnellst wachsenden österreichischen Nachrichten-Sender in der TV-Geschichte.

Corinna Milborn, Mitglied der Geschäftsleitung und Infodirektorin PULS 4 & PULS 24: "Demokratie funktioniert nur, wenn die Mächtigen hinterfragt werden - und zwar von mehreren Seiten. Das sehe ich als unsere Aufgabe: Fakten checken, hinterfragen, noch einmal nachfragen und dafür zu sorgen, dass unsere Seher:innen alle Positionen kennenlernen. PULS 4 und PULS 24 haben sich mit Public Value im Rahmen ihrer Info-Säule als wichtige und anerkannte Größe in der Medien-Landschaft positioniert. Wir sind dazu da, unseren Seher:innen alle Informationen in die Hand zu geben, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können. Diese Aufgabe ist in Zeiten von Facebook & Co wichtiger denn je und ich bin stolz, dass wir sie so ernst nehmen."

Neben ihrer TV-Journalistin-Karriere war Milborn Menschenrechtsbeobachterin in Guatemala, wo sie Kriegsverbrechen gegen die Maya Bevölkerung erfasste und gemeinsam mit dem WWF an sozialen Wirtschafts-, Klima- und Menschenrechtsthemen im globalen Kontext gearbeitet hat. Weiters ist Milborn Autorin diverser Sachbücher, wie des Medien-Bestsellers „Change the Game – Wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückerobern“, gemeinsam verfasst mit ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker, sowie „Wüstenblume“ mit Waris Dirie, „Gestürmte Festung Europa“ und „Ware Frau” mit Mary Kreutzer. Außerdem war Corinna Milborn für die Kino-Dokus “Let’s Make Money” und “Macht Energie” tätig.

Corinna Milborn ist stellvertretende Präsidentin bei Reporter ohne Grenzen und bereits mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet worden, u.a. mit dem Bruno-Kreisky-Preis, dem Concordia Award für Menschenrechte, dem europäischen Award für „Ausgezeichneten Journalismus“, der österreichischen Medienlöwin und dem Robert-Hochner-Preis.

Corinna Milborn: "Ich freue mich außerordentlich, dass unser unabhängiger Journalismus beim Publikum so gut ankommt. Vielen Dank an die Jury, die mir diese Auszeichnung zuschreibt. Sie gebührt dem starken Team und unserem Medienhaus."

Markus Breitenecker, CEO ProSiebenSat.1 PULS 4: „Corinna ist für mich die beste Journalistin Österreichs. Besonders beeindruckend ist ihre Kombination aus tiefem Wissen, Intelligenz und ihrem empathischen Zugang zum Gegenüber. Corinna verkörpert die liberale ‚Blattlinie‘ unserer PULS 4 und PULS 24 News wie keine andere. Sie bewahrt Haltung, professionell und respektvoll, und ist nicht auf Gewinnen aus, was sie in der Medienbranche einzigartig macht.“

Rückfragen & Kontakt:

corelia.doma @ prosiebensat1puls4.com