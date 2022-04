Bundesheer: Verteidigungsministerin bei Angelobung in Weißenkirchen

Mehr als 170 Wiener Rekruten sprachen ihr Treuegelöbnis in der Wachau

Wien (OTS) - Gestern Freitag, dem 22. April 2022, fand in Weißenkirchen in der Wachau die Angelobung von über 170 Grundwehrdienern der Garde statt. Der Militärkommandant von Wien, Brigadier Kurt Wagner, der Militärkommandant von Niederösterreich, Brigadier Martin Jawurek, sowie der Bürgermeister von Weißenkirchen, Christian Geppner, freuten sich, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur feierlichen Angelobung der jungen Soldaten begrüßen zu können.

„Mit dem Gelöbnis übernehmen die Grundwehrdiener nicht nur Verantwortung für sich, sondern auch für das Bundesheer und die Sicherheit der Republik Österreich. Unsere Grundwehrdiener sind die Basis unseres Heeres. Ohne Grundwehrdienst gibt es keine Kadersoldaten und keine Miliz. Die Attraktivierung des Grundwehrdienstes und der Miliz ist daher nicht nur Teil unseres Regierungsprogrammes, sondern ist unabdinglich für ein modernes und zukunftsfähiges Bundesheer. Für das Bundesheer hat der Schutz des Staates Österreich Vorrang, genauso wie der Schutz seiner Bevölkerung, der Schutz unserer Neutralität und vor allem der Schutz von uns allen. Und dafür ist das Bundesheer unsere Sicherheitsgarantie. Ich wünsche den heute angelobten jungen Soldaten für die bevorstehende Zukunft alles Gute, eine spannende Dienstzeit und viel Soldatenglück“ , so Verteidigungsministerin Tanner.

Die rund 170 angelobten Rekruten sprachen mitten in der schönen Naturkulisse der Wachau ihr Treuegelöbnis. Zuvor gab es ein Platzkonzert der Gardemusik und zum Abschluss der Feierlichkeiten wurde der Große Zapfenstreich präsentiert. Bei schönem Wetter an der Donau und in Anwesenheit ihrer Angehörigen war es eine unvergessliche Erfahrung für die Soldaten. Sie haben in den vergangenen Wochen ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert und sind nun bereit, Österreich und seiner Bevölkerung in den verschiedensten Funktionen zu dienen. Bereits zum zweiten Mal, nach 2015, fand eine Angelobung in Weißenkirchen statt. Zwischen der Gemeinde Weißenkirchen und der Garde besteht seit 2012 eine enge Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz. Daher ist auch die Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr bei der Wartung und Verwendung der mobilen Hochwasserschutzelemente im Katastrophenschutzlager in Weißenkirchen ein Kerngebiet der Ausbildung.

Die Garde ist einer der wichtigsten militärischen Verbände in Wien. Die Garde unterstützt den Bundespräsidenten, Vertreter der Bundesregierung sowie der öffentlichen Behörden bei deren protokollarischen Verpflichtungen sowie bei Staatsbesuchen und Empfängen ausländischer Botschafter oder Generalstabschefs. Neben diesen repräsentativen Aufgaben sind alle Gardesoldaten aber auch bestens ausgebildete Infanteristen und können wie jedes Jägerbataillon des Bundesheeres eingesetzt werden. Dies erfordert einen hohen Ausbildungsstand, Teamgeist und ein rasches Reagieren auf neue Aufgaben oder Rahmenbedingungen. Im Einsatzfall übernehmen die Gardesoldaten vor allem Aufgaben im Raum-, Begleit- und Objektschutz.

