Eröffnung der neuen Stadtbücherei Melk am Welttag des Buches

LR Schleritzko: „Jeder soll sich in unseren blau-gelben Bibliotheken willkommen fühlen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Pünktlich zum Welttag des Buches am 23. April konnte die neue Stadtbücherei Melk ihre Eröffnung mit einer wunderbaren Feier begehen. Die Bücherei in Melk hat sich ganz dem Motto verschrieben, ein Ort der Begegnung, der Wissensvermittlung und des Gedankenaustausches zu sein.

Der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko zeigte sich begeistert:

„Büchereien sind so viel mehr als manche meinen – sie verstehen sich als Treffpunkt und Inspirationsquelle für alle. Sie sind daher ideale Orte für Austausch, Begegnung und gemeinsames Erleben! In der neuen Bücherei werden derzeit 10.000 Medien zum Entlehnen angeboten und die Öffnungszeiten konnten verdoppelt werden. Ich gratuliere zum gelungenen Start und dem umfangreichen Angebot der neuen Stadtbücherei in Melk!“

In den frisch eingerichteten und adaptierten Räumlichkeiten findet sich um 40 m2 mehr Platz als am alten Standort und ein neues Lichtsystem sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Bianca Mödlagl und Juliane Lagler, Co-Leiterinnen der öffentlichen Bücherei in Melk, meinten dazu: „Uns war es von Beginn an wichtig, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, wo man sich austauschen und fortbilden kann – besonders stolz sind wir auf unser Generationen Café.“ Die kleinsten Besucherinnen und Besucher freuen sich über den großen Kinderbereich, dieser wurde mit kindergerechten Regalen, in denen sich jetzt auch Tonie-Hörfiguren befinden, gestaltet. Auch für Jugendliche will man wieder attraktiver werden und so wurden auch zwei Gaming-Konsolen angeschafft.

Die Servicestelle des Landes NÖ, Treffpunkt Bibliothek, stand der Bücherei bei Ihrer Neueröffnung mit Beratung und Tipps hilfreich zur Seite. Für Informationen zum Aus- oder Umbau bzw. Neugründung einer Bücherei/Bibliothek steht www.treffpunkt-bibliothek.at zur Verfügung.

Alle Informationen und Termine zur neueröffneten Bücherei in Melk:

https://www.melk.bvoe.at.

Nähere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken; Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse