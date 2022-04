Maurer im „profil“: Nehammers Putin-Besuch war „den Versuch wert“

Grüne Klubchefin Maurer im „profil“: Verständnis für IV-Warnung vor Gas-Embargo; NATO nicht „Hort des Bösen“

Wien (OTS) - In einem Interview im Nachrichtenmagazin„profil“ verteidigt die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, die Reise von Bundeskanzler Karl Nehammer zu Russlands Präsident Wladimir Putin nach Moskau: „Über den Sinn dieser Reise gibt es Diskussionen. Das Ergebnis war natürlich ernüchternd. Aber man muss sagen, dass Nehammer auch keine großen Erwartungen geweckt hat. Es war den Versuch wert.“

Das bisherige grüne Verständnis von Gewaltfreiheit sieht Maurer nüchtern: „Der Pazifismus ist jedenfalls kein Konzept, das uns jetzt den Frieden sichert. Die Grund-Idee ist aber wie bei so viele Utopien anzustreben. Möglichst alle Menschen sollen in Frieden leben können.“ Zur Beurteilung der NATO eigne sich kein „Schwarz-Weiß-Schema“, so Maurer. Man könne in der Geschichte der NATO „manche Dinge gut und manche schlecht finden“. Die NATO sei „sicher nicht grundsätzlich ein Hort des Bösen“.

Verständnis zeigt die Klubobfrau im „profil“ für die Warnung der Industriellenvereinigung vor den Folgen eines EU-Embargos auf russisches Gas: „Bei Sanktionen muss man auch an die Konsequenzen denken. Für Österreich hätte ein Gas-Embargo wohl fatale Folgen, daher kann ich die Industriellenvereinigung verstehen. Aber mittelfristig müssen wir aus Gas raus.“

