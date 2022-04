„IM ZENTRUM“: Europa rüstet auf – Frieden schaffen mit mehr Waffen?

Am 24. April um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im November 2021 meinte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell „Europa ist in Gefahr“ und legte ein Konzept für die Verteidigungspolitik der Union auf den Tisch. Wenige Wochen später sorgt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu immer größer werdenden Waffen- und Geldlieferungen aus der EU in das Kriegsgebiet. Die sicherheitspolitischen Folgen für Europa sind enorm. Der Krieg führt zu viel mehr Investitionen ins Militär, Finnland strebt in die NATO, Brüssel diskutiert die Beistandsklausel. Kann die EU ihre 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger schützen? Wie soll die Verteidigungsunion konkret aussehen? Wird sie mehr als eine Kooperation zwischen nationalen Armeen sein? Wird es je eine europäische Armee geben? Wie sieht die Kooperation mit den USA, der NATO und Großbritannien aus? Führt Aufrüsten zu mehr Sicherheit? Werden nur mehr Waffen den Frieden schaffen? Wie geschlossen und entschlossen ist die EU in dieser Frage?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 24. April 2022, um 22.20 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Othmar Karas

Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ÖVP

Harald Vilimsky

EU-Abgeordneter, FPÖ

Claudia Gamon

EU-Abgeordnete, NEOS

Franz-Stefan Gady

Militäranalyst

Thomas Roithner

Friedensforscher, Privatdozent für Politikwissenschaft, Universität Wien

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at