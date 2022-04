ORF-„Pressestunde“ mit Pamela Rendi-Wagner, Bundesparteivorsitzende SPÖ

Am 24. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit zwei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Wie beurteilt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner dessen Folgen für die österreichische Landesverteidigung und Neutralität? Wie viel Geld soll Österreich für die Landesverteidigung ausgeben? Wie kann Österreich sich von russischem Gas unabhängiger machen? Was wären die Rezepte der Sozialdemokraten gegen die Teuerungswelle für die Bevölkerung? Die Pandemie-Lage beruhigt sich unterdessen zunehmend – soll die auf Eis gelegte Impfpflicht bleiben?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 24. April 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Rainer Nowak

„Die Presse“

und

Helma Poschner

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at