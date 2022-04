Ernst-Dziedzic fordert sofortige Einstellung der türkischen Angriffe in Syrien und im Nordirak

Grüne: Gefährliches Doppelspiel zwischen Friedensvermittlung und militärischen Operationen in Nachbarstaaten

Wien (OTS) - Im Windschatten des russischen Krieges gegen die Ukraine hat die Türkei ihre Offensive gegen kurdische Milizen in Nord-Syrien und im Nord-Irak fortgesetzt. Heute schlugen mindestens vier Artilleriegeschosse in der Stadt Kobanê ein, die noch vor knapp sieben Jahren von den Milizen des „Islamischen Staats“ angegriffen und belagert wurde. Es gibt Fotos von zerstörten Geschäften und verletzten Zivilisten. Seit Tagen wird von türkischen Angriffen durch Artillerie und Drohnen in Nord-Syrien bzw. Nord-Irak berichtet und Präsident Erdoğan sprach gestern davon, die Köpfe der Terrororganisation PKK bzw. von deren Ableger YPG auch in Syrien „zermalmen“ zu wollen. Seine altbewährten Feindbilder sind hierbei Kurden und Kurdinnen.

„Die internationale Sicherheit ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine zutiefst erschüttert. Es ist ein unmoralisches und hochgefährliches Doppelspiel der Türkei, an einem Tag zu Friedensverhandlungen einzuladen und am nächsten Tag in den eigenen Nachbarstaaten militärisch anzugreifen und Verletzte und Tote in der Zivilbevölkerung in Kauf zu nehmen. Die Labilität der Sicherheitsordnung verlangt es gerade jetzt, solch militärische Auseinandersetzungen um jeden Preis zu verhindern. Jeder Ansatz im Schatten eines größeren Krieges, völkerrechtswidrige Angriffe durchzuführen, ist auch von der internationalen Gemeinschaft, sowie selbstverständlich von der Europäischen Union zu verurteilen“, erklärt die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic.

