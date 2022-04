Einladung: Webinar der AK Wien und JKU Linz zum Thema unerwünschte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Grunderwerbsteuer

Präsentation einer neuen Studie zum Thema „Share Deals in der Grunderwerbsteuer“

Wien (OTS) - Um Steuern zu minimieren, werden große Immobilien-Transaktionen oft mithilfe von „Share Deals“ abgewickelt. Denn wenn man nicht die Immobilien, sondern ein Unternehmen, das die Immobilien hält, kauft, fällt je nach Gestaltung eine reduzierte oder keine Grunderwerbsteuer an. Nach intensiven medialen Diskussionen über unerwünschte Gestaltungen in Deutschland, wurde die dortige Rechtslage für „Share Deals“ zuletzt erheblich verschärft. Nun stellt sich die Frage, ob auch in Österreich Reformbedarf besteht.

In einer neuen Studie von Ass.-Prof. MMag. Dr. Peter Bräumann, JKU Linz, Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. (NYU), WU Wien und Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel, JKU Linz wird das Thema „Share Deals in der Grundwerbsteuer“ eingehend behandelt. Am 26. April wird in einem Webinar der AK Wien und der JKU Linz diese Studie vorgestellt. Die Professoren liefern neben einer umfassenden Darstellung der Entstehung und des aktuellen Stands der Rechtslage in Österreich einen systematischen Vergleich mit Deutschland und den grunderwerbsteuerlichen „Share Deal“ Konzepten anderer Staaten. Dabei werden nicht nur Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt, sondern auch analysiert, ob und in welcher Form es sinnvoll ist, „Share Deals“ in Österreich in Zukunft umgehungsfester zu regeln.

Das Webinar findet am Dienstag, 26. April 2022 von 15:30 bis 16:30 Uhr statt. Interessierte können sich unter http://go.apa.at/UJUqtxwN anmelden.

