„Hohes Haus“ über ein Expertenhearing zu Impfpflicht und Streit um Chats

Am 24. April um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fritz Jungmayr präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 24. April 2022, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Expertenhearing zu Impfpflicht

Ungewöhnliches trug sich diese Woche in Sachen Pandemie zu. Nach Nachmeldungen von mehr als 3.000 Fällen und entsprechender Richtigstellung der Statistik liegt die Zahl der Covid-Todesfälle in Österreich bei mittlerweile mehr als 19.300. Auch das umstrittene Impfpflichtgesetz stand diese Woche wieder im Zentrum der Debatte. Gleich mehrere Volksbegehren beschäftigen sich aktuell damit. Die Initiatoren des Volksbegehrens „Impfpflicht: Striktes NEIN“ haben es jetzt in den Gesundheitsausschuss des Parlaments geschafft, wo am Donnerstag ein öffentliches Hearing mit Expertinnen und Experten stattfand. Susanne Däubel hat es mitverfolgt.

Gast im Studio ist Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.

Streit um Chats

Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss standen diese Woche erneut die Justiz und die Finanz im Rampenlicht. Als Auskunftspersonen geladen waren unter anderem der Kabinettchef aus dem Finanzministerium, Clemens-Wolfgang Niedrist, und die ehemalige Korruptionsanwältin Linda Poppenwimmer. Die ÖVP versucht mittlerweile den Fokus der Untersuchungen auf andere Parteien zu legen und fordert das Justizministerium auf, Chats zwischen Thomas Schmid und der SPÖ freizugeben. Ein Bericht von Marcus Blecha.

Umbau fast fertig

Die Generalsanierung und der Umbau des Parlamentsgebäudes an der Wiener Ringstraße gehen voran, die Bauarbeiten werden bald abgeschlossen sein, dann erfolgt die technische Inbetriebnahme. Der Bauzaun ist entfernt, die Fahnenmasten und die Statue der Pallas Athene sind gereinigt und strahlen wieder in altem Glanz. Im Inneren sind die Prunkräume in der Bel Etage weitgehend fertig, hier durfte nur ganz behutsam gearbeitet werden, völlig neu sind die vier zentralen Stiegenhäuser, der verglaste Rundgang über dem Plenarsaal und das Besucherzentrum. Claus Bruckmann hat die Baustelle besucht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at