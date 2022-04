Taste Wine For Childrens Smile

Für Kinder in der Ukraine spenden und dafür Wein erhalten

Tirol (OTS) - TasteWineForChildrensSmile – Für Kinder in der Ukraine spenden und dafür Wein erhalten

Der Tiroler Sommelierverein rief gemeinsam mit Winzern aus Österreich sowie Südtirol und dem Transportunternehmen Gebrüder Weiss eine Spendenaktion zugunsten der Ukraine-Hilfe von SOS Kinderdorf und UNICEF Österreich ins Leben. Bei einer Spende von mindestens 70 Euro wird ein Weinpaket zugestellt.

67 Winzerinnen und Winzer haben sich an der Spendenaktion beteiligt. Über 2.500 Weinflaschen wurden bereits an rund 490 Personen verschickt und es warten noch weitere Pakete auf spendenfreudige WeinliebhaberInnen. „Aktuell können noch gut 270 weitere Weinpakete verschenkt werden.“, so Norbert Waldnig, der Präsident des Tiroler Sommeliervereins. Es lohnt sich also doppelt, Gutes zu tun.

Anleitung zum Helfen und zum Genießen feiner Weine:

Spenden Sie mindestens 70 Euro an die Organisation SOS-Kinderdorf oder an UNICEF mit Angabe Ihrer Firma/Organisation/etc. und der Anmerkung #TasteWineForChildrensSmile Übermitteln Sie die Spendenquittung sowie die Lieferadresse per Mail an: ukrainehilfe@tsov.at Als Dankeschön werden pro Spende von € 70,- je 6 Flaschen Wein zugesandt.

Bereits 43.000 Euro konnten lukriert werden, dafür war die Hilfsbereitschaft der österreichischen Winzer und der Freien Weinbauern Südtirols und natürlich die der großzügigen Spenderinnen und Spender notwendig. Bei einer Spende von mindestens 70 Euro sendet der Tiroler Sommelierverein als Dankeschön ein Überraschungspaket mit sechs feinen Weinen zu. Transport und Logistik dieser edlen Tropfen übernimmt das Unternehmen Gebrüder Weiss kostenlos und leistet damit ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Ukrainehilfe.

