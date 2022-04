AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 25. April

Verkehrswende wider Willen?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 25. April 2022, um 21 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Verkehrswende wider Willen?".

Die Spritpreise sind seit der russischen Invasion in der Ukraine auf historischem Höchststand. Die Politik erhöht das Pendlerpauschale und verspricht weitere Maßnahmen. Während Verkehrsklubs größere Entlastungen fordern, verlangen die BefürworterInnen einer ökologischen Verkehrswende ein rascheres Aus für fossile Verbrennungsmotoren.

Wie soll der Verkehr der Zukunft aussehen?

Die Sendung wird ab 21 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Es diskutieren: Joachim Schnabel (ÖVP), Alois Stöger (SPÖ), Gerhard Deimek (FPÖ), Hermann Weratschnig (Grüne), Johannes Margreiter (NEOS)

ExpertInnen : Bernhard Wiesinger (ÖAMTC), Günter Emberger (TU Wien) und Bettina Gusenbauer (ÖBB)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) wil

