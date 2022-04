Wienerliedfestival wean hean beginnt am Samstag.

Einen Monat lang werden die vielen Spielarten der Wiener Musik präsentiert.

Wiener Musik ist so vielfältig. Mit unserem heurigen Festivalprogramm möchten wir besonders Menschen zum Zuhören einladen, die die Facetten der Wiener Musik noch nicht oder kaum kennen Susanne Rosenlechner, Festival-Koordinatorin 1/2

Daher finden die Konzerte der 22. Auflage des Festivals auch an ganz unterschiedlichen Orten statt: im hippen Gasthaus ebenso wie im Konzertsaal, in einer Kirche und im Museum. Susanne Rosenlechner, Festival-Koordinatorin 2/2

Musizieren werden beim einmonatigen Festival Publikumslieblinge wie Agnes Palmisano und die Neuen Wiener Concert Schrammeln, pfiffige Interpret:innen wie die Gesangskapelle Hermann und die Divinerinnen. Ein Portrait-Abend ist der vielseitigen Wienerlied-Interpretin Traude Holzer gewidmet. Da wird sie mit den Freund:innen und Kolleg:innen wie dem Frauenquartett wondrak.lindschi, Walther Soyka, Stippich & Stippich und Ernst Kovacic aufspielen. Auch Instrumentalmusik wird zu hören sein: Die Wiener Zither wird vorgestellt. Helmut Thomas Stippich spielt auf der Orgel der Alt-Ottakringer Pfarrkirche Wiener Tänze, Ö1-Moderator Helmut Jasbar präsentiert Gitarrenmusik.

Eröffnet wird das Festival am Samstag mit Konzerten verschiedener Musiker:innen im Bockkeller des Wiener Volksliedwerks.



Das bietet das 22. wean hean Wienerliedfestival von 23. April – 22. Mai 2022:

78 Musiker:innen, die die unterschiedlichen Facetten der Wiener Musik interpretieren.

12 Veranstaltungen, an denen die verschiedenen Seiten des Wienerlieds vorgestellt werden.

Sieben Veranstaltungsorte in ganz Wien: von der Alt-Ottakringer Pfarrkirche übers Jüdische Museum und diverse Konzertsäle bis zum Heurigen

Festival-Eröffnung "So a Ramasuri"

Bei Eröffnungskonzert "So a Ramasuri" am Samstag, 23.4., um 15:00 bzw. 19:00 Uhr präsentieren Musiker:innen Spielarten des Wienerlieds.



Der Eintritt zu diesem Konzertreigen ist kostenlos, eine Reservierung erforderlich – per Mail [karten @ weanhean.at] oder telefonisch unter 01 416 23 66.

Datum: 23.04.2022, 15:00 - 21:00 Uhr

Ort: Wiener Volksliedwerk

Gallitzinstraße 1, 1160 Wien, Österreich

Url: http://www.weanhean.at

wean hean - DAS Wienerliedfestival Programm, Pressefotos, Karten Alle Infos gibt´s hier

