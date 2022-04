nahallo Korneuburg: Fahrgemeinschaften zu reservierten P&R-Plätzen

Pilotprojekt zur gemeinsamen Anfahrt zum Bahnhof: Mitfahren, Parken, Sparen

Die Stellplätze sind dann den ganzen Tag reserviert, was die Anfahrt morgens umso entspannter macht Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko 1/3

Einer der Vorteile von nahallo ist die Garantie, vom Bahnhof nachhause zu gelangen, selbst, wenn die Fahrgemeinschaft abgesagt wird VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer 2/3

Sagt der Fahrer bzw. die Fahrerin die Fahrt bis eine Stunde vor der geplanten Abfahrt ab, dann können Mitfahrende anstatt der ausgefallenen Fahrt ein ISTmobil auf Kosten von nahallo bestellen VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll 3/3

Niederösterreich/Wien (OTS) - Morgens gemeinsam mit dem PKW entspannt zum Bahnhof, weniger Spritkosten und einen fixen Parkplatz? Mit dem Pilotprojekt nahallo Korneuburg ist das alles möglich: Über die ummadum-App wird eine einfache Buchung von Fahrgemeinschaften zum Bahnhof Korneuburg samt reserviertem Parkplatz in der Park&Ride-Anlage angeboten. Der Verkehrsverbund Ost-Region, die ÖBB-Infrastruktur AG, ASFINAG, das Tiroler TechUnternehmen ummadum sowie das BMK und das Land Niederösterreich eröffnen die ersten Parkplätze am 25. April 2022. Mittels Mobilitätsbudget können FahrerInnen und MitfahrerInnen zudem bei teilnehmenden Geschäften gesammelte Punkte einlösen und so bares Geld sparen. Obendrein sorgt die Mitfahrgarantie dafür, dass Mitfahrende sicher nach Hause kommen.

In der P&R-Anlage Korneuburg können nahallo-Fahrgemeinschaften einen von fünf Stellplätzen kostenlos buchen, natürlich sofern noch verfügbar. „Die Stellplätze sind dann den ganzen Tag reserviert, was die Anfahrt morgens umso entspannter macht“ , freut sich Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, welcher das nahtlose Zusammenspiel von Autos und Öffis optimieren möchte. „Projekte wie diese zeigen uns deutlich, dass wir als Land Niederösterreich bereits auf einem guten Weg sind. Wir wollen und müssen den Mobilitätsmix noch weiter in den Fokus der Menschen rücken - mit nahallo Korneuburg gehen wir dabei einen weiteren wichtigen Schritt.“

„Einer der Vorteile von nahallo ist die Garantie, vom Bahnhof nachhause zu gelangen, selbst, wenn die Fahrgemeinschaft abgesagt wird“ , erklärt VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer. „Sagt der Fahrer bzw. die Fahrerin die Fahrt bis eine Stunde vor der geplanten Abfahrt ab, dann können Mitfahrende anstatt der ausgefallenen Fahrt ein ISTmobil auf Kosten von nahallo bestellen“ , ergänzt VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll. Alle Details finden Sie hier www.vor.at/unternehmen/projekte/nahallo.

„Den Umstieg auf die klimafreundliche Bahn so einfach wie möglich zu gestalten – das ist das erklärte Ziel. Kreative Lösungen für Pendler:innen zählen genauso dazu, wie genügend Park&Ride-Flächen an den Bahnhöfen. Ein Mitfahrservice zu testen, um die Parkplatzsituation zu entlasten und gleichzeitig mehr Pendler:innen zum Bahnhof zu bringen, ist ein spannender Ansatz“, sagt Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG.

„Als moderner Autobahnbetreiber unterstützen wir viele Möglichkeiten zur Realisierung eines multimodalen Verkehrsnetzes”, sagt ASFINAG Vorstand Josef Fiala. „Ein Baustein dafür ist, Fahrgemeinschaften zu bilden. Dazu gehören neben dem Stellplatzangebot auch entsprechende Plattformen um die Menschen zusammenzubringen. Mit der Fahrgemeinschafts-App ummadum und der ‚nahallo‘-Community sind wir in der Pilotregion Niederösterreich des Projektes DOMINO genau diesen Weg gemeinsam mit wichtigen Partnern wie dem VOR, den ÖBB und dem Land Niederösterreich gegangen. Uns ist wichtig, dass ein ausgewogener Mobilitätsmix dazu beiträgt, dass die Menschen kostengünstig, nachhaltig und individuell optimal unterwegs sein können.”

ummadum-CEO Rene Schader: „Nur wenn es uns gelingt ein breites Umdenken zu fördern, kann die klimaschonende Mobilitätswende gelingen. Das ist die langfristig wirksamste und günstigste Form der Entlastung für alle Menschen, die öffentliche Hand und die Umwelt. An Verbote glauben wir nicht. Die Motivation durch positive Anreize ist belegt – an die muss man nicht glauben. Wir freuen uns gemeinsam mit den zentralen Stakeholdern in Niederösterreich dieses Projekt zu realisieren.”

So funktioniert nahallo Korneuburg

nahallo-Teilnehmende laden einfach die „ummadum“-App auf ihr Smartphone, treten der nahallo-Community bei und können schon loslegen:

1. App Download: Die ummadum-App ist gratis im App Store oder Google Play Store verfügbar.

2. Registrieren

3. Der nahallo-Community mit dem Code Z53BMFU beitreten: Durch den Beitritt zur Community erhalten die User ihr Mobilitätsbudget

4. Fahrten anbieten oder suchen: Einfach die Funktion „Ridesharing“ auswählen und ein Datum auswählen. Mit dem „+“-Symbol Fahrten anbieten oder Mitfahrmöglichkeiten suchen:

Fahrt buchen: eine passende Mitfahrgelegenheit mit dem nahallo-Mobilitätsbudget und der Mitfahrgarantie buchen

Fahrt bestätigen: Somit ist den ganzen Tag in der P&R-Anlage Korneuburg ein Stellplatz auf das entsprechende Kennzeichen reserviert – nahallo!

5. Mitfahrgarantie: Auch für den Ausfall der Mitfahrgelegenheit ist die sichere Heimfahrt gewährleistet – nahallo übernimmt Buchung und Kosten für ein ISTmobil.

6. Punkte einlösen: Jede angebotene und jede gemeinsame Fahrt bringen Punkte, welche in allen Geschäften, die ummadum-Punkte akzeptieren, eingelöst oder gegen Interspar-, Hervis- und OMV-Gutscheine getauscht werden können.

nahallo Punktesystem

In der nahallo Community erhalten FahrerInnen und MitfahrerInnen für unterschiedliche Leistungen Punkte. Jedes Community-Mitglied hält ein gewisses Mobilitätsbudget. Mit den Punkten aus dem Mobilitätsbudget können dann Pendlerfahrten bezahlt werden. Zudem gibt es viele weitere Vorteile bei teilnehmenden Geschäften und Partnern. Details zum Punktesystem finden Sie auf www.vor.at/unternehmen/projekte/nahallo.

Corona fährt nicht mit

Natürlich werden alle MitfahrerInnen und FahrerInnen gebeten, die geltenden Regeln zu beachten.

DOMINO

Hinter nahallo steht mehr als nur eine Plattform für Fahrgemeinschaften. nahallo wird im Rahmen des F&E-Projektes DOMINO entwickelt. In dem Projekt geht es darum, Mobilitätsangebote einfach, komfortabel und vor allem vernetzt anzubieten. Details siehe www.domino-maas.at/de/projekt-domino.

