AVISO: Ministerin Tanner eröffnet neues Heeressportzentrum und ehrt Medaillengewinner der Olympische und Paralympische Winterspiele

Wien (OTS) - Am Montag, den 25. April 2022, fällt der Startschuss für ein neues Heeressportzentrum in der Maria-Theresien-Kaserne durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Anwesend sind auch die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking, die im Rahmen der Eröffnung vor Ort geehrt werden.



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 25. April 2022, 08:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1905 bzw. presse-wien @ bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

ab 10:00 Uhr Einlass der Medien

11:00 Uhr Beginn der Veranstaltung

- Vorstellung des Projektes „Heeressportzentrum NEU“

- Vorstellung Informationsbroschüre

- Informationen zu Lehre, Forschung und Leistungssport

- Ehrung Medaillengewinnerinnen und -gewinner durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

12:00 Uhr voraussichtliches Ende



Zeit & Ort

Ab 10:00 Uhr Treffpunkt Eingang Gartenbauschule Wien, Parkplatz Gaßmannstraße 2, 1130 Wien (Berücksichtigung von Gehweg von ca. 5 Minuten)



Bei diesem Medientermin ist es für Medienvertreterinnen und Medienvertreter verpflichtend, die aktuell gültigen Covid-Regelungen einzuhalten.



