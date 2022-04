Film- und Kulturschaffende in den ORF Stiftungsrat

Regieverband begrüßt Entscheidung von LH Doskozil

Wien (OTS) - Der Verband Filmregie Österreich begrüßt die Entscheidung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, einen unabhängigen und weisungsfreien Kandidaten in den Stiftungsrat des ORF zu entsenden. Mit Christian Kolonovits hat nun ein arrivierter Vertreter der Kulturschaffenden Sitz und Stimme in diesem Gremium. Nunmehr lassen sich 31 statt bisher 32 von 35 ORF-Stiftungsräten politischen Parteien zuordnen, während kein Filmschaffender und kein Filmhersteller Sitz und Stimme im Aufsichtsgremium des Öffentlich-Rechtlichen hat, um das Fachwissen der Filmwirtschaft in das Unternehmen einzubringen. Die Initiative des Verbands Filmregie, fachliche Experten in den Stiftungsrat des größten heimischen Produzenten audiovisueller Inhalte zu entsenden, erging an die neun Landeshauptleute und die im Parlament vertretenen Parteien. Mit Ausnahme des Burgenlandes blieb die Initiative ohne jedes Ergebnis.





