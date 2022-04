All.Can lädt zu Workshop ein um Krebsversorgung bis 2030 zu verbessern

„Mit welchen Maßnahmen können wir die Versorgung von Krebspatient:innen in Österreich bis 2030 verbessern?“

Wien (OTS) - Die neu gegründete Plattform All.Can Österreich hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Krebs in Österreich wieder aktiver auf die Agenda zu bringen. Ein besonderer Fokus von All.Can liegt dabei auf der Verbesserung der Versorgung von Krebspatient:innen in Österreich.



Im Rahmen eines Open-Space-Formats wollen wir mit Ihnen diskutieren, wie wir die Krebsversorgung verbessern und gemeinsam konkreten Forderungen erarbeiten, die wir an die Politik richten können.

Das Open-Space Format zeichnet sich durch eine besonders partizipative und innovative Form der Diskussionsveranstaltung aus, bei der wir uns anhand von unterschiedlichen Fragestellungen und Teilaspekten dem Thema der Krebsversorgung in Österreich in einem breiten, offenen Diskurs widmen werden.

Wann und Wo?

Melden Sie sich bis spätestens 2. Mai per Email an unter dieser Adresse an: schmeikal @ 365sherpas.com



COVID-19:

Zum Schutz aller Beteiligten ist eine Teilnahme nur mit 2G möglich. Vor Ort gilt zum jetzigen Zeitpunkt Maskenpflicht.

Datum: 05.05.2022, 13:00 - 19:00 Uhr

Ort: Andaz Wien am Belvedere, Wien

Wien, Österreich

Url: https://www.all-can.at/all-can-open-space/

Anmeldung zur All.Can Veranstaltung Hier anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Frau Anna Schmeikal

E-Mail: schmeikal @ 365sherpas.com

Tel: +43 660 32 22 098

All.Can Website unter: https://www.all-can.at/all-can-open-space/