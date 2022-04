BHÖ: Start der Badesaison im Bundesbad Alte Donau am 30. April

Wien (OTS/BHÖ) - Am 30. April öffnet das Bundesbad Alte Donau in der Arbeiterstrandbadstraße seine Tore für die heurige Badesaison. Mit seiner Wasserfläche von rund 17.500 m² und den großzügigen Wiesenflächen bietet das Bad Abkühlung und Erholung an Sommertagen für Jung und Alt. Der 150 Meter lange Kieselstrand sowie der historische Badesteg und die Badeflöße sind nur einige Attraktionen des Bades. Bis 18. September hat das Bundesbad heuer wieder täglich von 9 bis 19:30 Uhr geöffnet, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen öffnet es bereits ab 8 Uhr. Um Wartezeiten an der Kassa bzw. beim Eintritt ins Bad zu vermeiden, wird der Kauf eines Online-Tickets empfohlen.

„Das Bundesbad ist nicht nur eine bedeutende Freizeiteinrichtung für die Bewohnerinnen und Bewohner der naheliegenden Bezirke, sondern auch ein Treffpunkt der Generationen verbindet. Wir freuen uns, dass auch heuer wieder eine große Nachfrage nach Saisonkarten besteht“, sagt Burghauptmann Reinhold Sahl. Bereits vor Saisonstart wurden über 2.200 Saisonkarten durch die Burghauptmannschaft Österreich, die das Bundesbad betreibt, verkauft.

Auf Grund der aktuellen Flüchtlingssituation ermöglicht es die Burghauptmannschaft Österreich, das ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die auf Grund des Krieges aus ihrer Heimat fliehen mussten, das Bundesbad Alte Donau sowie die Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck kostenfrei zu besuchen.

