mrp hotels und Monika Rosen-Philipp: Steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine als Doppelmühle.

Wien (OTS) - In einem neuen Videocast gehen Martin Schaffer, Geschäftsführender Partner mrp hotels und Monika Rosen-Philipp, Börseexpertin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft auf die aktuelle konjunkturelle Situation ein.

Monika Rosen-Philipp sieht in ihrer Analyse die derzeitige wirtschaftliche Situation doppelt belastet: „Die steigende Inflation wird über die Energiepreise und die Lieferketten weiter angetrieben und ruft zunehmend die Notenbanken auf den Plan. Auf der anderen Seite der Krieg in der Ukraine, der auch eine Hebelwirkung auf die Inflation hat.”

Der Konflikt in der Ukraine sorgt – so die Börsenexpertin weiter - für eine massive Unsicherheit und belastet laut einer Analyse des Internationalen Währungsfonds die Konjunktur vor allem in Europa. Darüber hinaus hat der Konflikt aber bereits auch globale Auswirkungen – der massive Einbruch der Netflix Aktie ist nicht zuletzt auch dem Wegfall des russischen Marktes, aus dem sich Netflix zurückgezogen hat, geschuldet.

Mit einer ohnehin wünschenswerten Entspannung des Konfliktes oder der Aussicht auf eine Verhandlungslösung sollten die Preise für fossile Energieträger - vor allem Gas und Öl - wieder deutlich sinken und Entlastung auf der Inflationsseite bringen. „Wir haben das in der Anfangssituation gesehen: Die ersten Verhandlungen hatten für eine sofortige Entspannung und Beruhigung des Ölpreises gesorgt”, so Monika Rosen-Philipp weiter.

Von Martin Schaffer auf den Rückgang der Preise bei Sinken der Inflation angesprochen, sieht die Expertin eher eine Bremsung des Anstiegs als eine Preisreduktion – die neuen (höheren) Preise werden als Basis für die weiteren Entwicklungen gelten.

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf das Konsumverhalten: Wenn Einkommen nicht gleichzeitig mit der Inflation steigen, so teilen sich die Konsumenten und Konsumentinnen ihre Ausgaben differenzierter ein und setzen Prioritäten. Auch dies bekommt beispielsweise der Streaminganbieter Netflix zu spüren. „Die Netflix Aktie ist nachbörslich um 25% nach enttäuschenden Quartalszahlen eingebrochen. Die Menschen stehen wieder von ihrer Couch auf, gehen hinaus und investieren zum Beispiel in Reisen. Das geht zu Lasten anderer Dinge, wie zum Beispiel Netflix”, so Monika Rosen-Philipp abschließend.

Den gesamten Videocast mit Monika Rosen-Philipp und Martin Schaffer können Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=pW-2NC7lDPQ abrufen.

Über mrp hotels

mrp hotels ist ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie. mrp unterstützt seine Kunden in allen Projektphasen – von der Standortsuche über Hoteldevelopment bis hin zu Transaktionsmanagement, Performanceanalysen und technischem Consulting.

Mit Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien sowie der Türkei profitieren die Kunden von umfangreichem Fachwissen aus den entsprechenden Hotelmärkten. Das Team bei mrp hotels besteht ausschließlich aus Experten mit langjährigem Know-how im Hotellerie- und Tourismussektor. Zu den Kunden gehören renommierte Unternehmen wie die Signa, Deka Immobilien, Raiffeisen Capital Management, Loisium Hotels, die S+B Gruppe oder B&B Hotels.

Nähere Informationen zum Leistungsportfolio von mrp hotels erhalten Sie unter https://www.mrp-hotels.com/de/, regelmäßige Insights, Gespräche mit Branchenexperten und vieles mehr finden Sie auch auf unserem Videokanal.

Folgen Sie uns auch auf

Instagram

LinkedIn



Rückfragen & Kontakt:

Johannes Eisert MRICS

epmedia Werbeagentur GmbH

T: +43 1 512 16 16 -32

E: johannes.eisert @ epmedia.at