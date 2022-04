Ultimaker setzt mit der Veröffentlichung von Ultimaker Cura 5.0 einen neuen Meilenstein im 3D-Druck

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Ultimaker, der weltweit führende Anbieter von professionellem 3D-Druck, hat während des Spring Showcase die Beta-Version von Ultimaker Cura 5.0, der neuesten Version seiner kostenlosen Open-Source-Slicing-Software, vorgestellt. Einzigartige Anwendungen in den Bereichen Design, Architektur, Ingenieurwesen und Metall-3D-Druck werden durch die verbesserte Slicing-Engine ermöglicht, die neue Maßstäbe für feinere und schnellere 3D-Drucke setzt. Die neu entwickelte variable Linienbreite dieser Slicing-Engine verbessert ihre Fähigkeit, dünne Wände und feine Details zu drucken. Teile, die mit dieser Version gedruckt werden, sind auch stabiler. Weitere Verbesserungen sind schnellere Druckprofile für Besitzer von Ultimaker-Druckern, Unterstützung für Apple M1-Chips und mehr.

„Ultimaker Cura 5.0 stellt den größten Sprung in der Druckqualität dar, den die Software je erlebt hat. Dies ist der Beginn einer echten Revolution in der 3D-Drucktechnologie", sagt Miguel Calvo, Chief Technology Officer (CTO) bei Ultimaker. „Wir glauben, dass auch für diejenigen, die sich mit dem 3D-Druck befasst haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass er für ihre Zwecke nicht geeignet ist, heute die Zeit gekommen ist, ihn erneut zu betrachten. Bislang mussten Sie Ihr Design für den 3D-Druck anpassen. Es ist an der Zeit, den Spieß umzudrehen... vom Design für den 3D-Druck zum 3D-Druck für das Design."

Die auffälligsten Verbesserungen des Ultimaker Cura 5.0 sind:

Dünnere Wände und feinere Details

Die neue Slicing-Engine in Ultimaker Cura 5.0 ermöglicht die Verwendung variabler Linienbreiten beim Slicen eines 3D-Modells, um feine Details möglichst genau zu drucken.

Stärkere Teile

Die variable Linienbreite der neuen Slicing-Engine in Ultimaker Cura 5.0 führt zu weniger Lücken im Inneren der gedruckten Teile, wodurch diese fester und damit stabiler werden. Der verbesserte Druck von dünnen Wänden bringt die mit dem Ultimaker Cura 5.0 gedruckten Teile näher an die Festigkeit der im Spritzgussverfahren hergestellten Teile heran.

„Cura entwickelt sich weiter und es gibt nun viel mehr Freiheiten beim Design von FFF Teilen, so dass die Software weniger ein limitierender Faktor ist. Dünne Wände und die Art von kleinen Designmerkmalen, die häufig bei Spritzgussteilen zu finden sind, werden effizienter erstellt, was dazu führt, dass Anwendungen besser mit 3D-Druck produziert werden können", so Steve Cox - Ingenieur und 3D-Drucks-Experte.

Schnellere Druckprofile

Die Druckprofile, die den Anwendern von Ultimaker-Druckern zur Verfügung stehen, wurden aktualisiert, um die verbesserten Funktionen von Ultimaker Cura 5.0 zu nutzen, was zu einer Verkürzung der Druckzeit um bis zu 20 % führt.

Neue Möglichkeiten und neue Anwendungen

Der Showcase präsentierte Innovatoren und Vordenker aus der 3D-Druck-Community, die einzigartige Anwendungen demonstrierten, die durch die neueste Version von Ultimaker Cura 5.0 ermöglicht werden. Für alle, die die ursprüngliche Präsentation von Cura 5.0 verpasst haben, können Sie sie hier ansehen.

Sie können Ultimaker Cura 5.0 beta hier herunterladen: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800858/Ultimaker_Cura_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800859/Ultimaker_Cura_2.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488711/Ultimaker_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Jeanine Graat,

j.graat @ ultimaker.com,

+31(0)629171077