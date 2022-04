ASICS Österreichischer Frauenlauf als Wegbereiter in den Marathon-Sport

Am Wochenende starten zehntausende Frauen beim Vienna City Marathon. Der Einstieg in einen großen Laufbewerb ist für viele Läuferinnen der Start beim ASICS Österreichischen Frauenlauf.

Wien (OTS) - Am 23. Und 24. April findet der Vienna City Marathon (VCM) statt. Zehntausende Menschen werden wieder durch die Straßen Wiens laufen und ihren Marathon, Halbmarathon oder Staffellauf bestreiten.

Viele Frauen, die beim VCM starten werden, haben den Einstieg in den Laufsport durch den Österreichischen Frauenlauf gefunden. „Die Läuferinnen sind nach ihrem ersten 10 Km-Bewerb beim Frauenlauf so motiviert, weil sie sehen: ich kann das schaffen, da geht noch mehr. Das nächste große Laufziel ist für viele der VCM. Das ist für uns als Veranstalter eine Bestätigung unserer Mission, Frauen durch den Laufsport im Leben vorwärts zu bringen“, so Ilse Dippmann, Gründerin und Organisatorin des Österreichischen Frauenlaufs.

Startschuss für eine Frauenbewegung im Laufsport

1988 gab Gründerin und Initiatorin Ilse Dippmann den Startschuss für den ersten Österreichischen Frauenlauf. 440 Frauen starteten damals in Laxenburg. 440 Pionierinnen für den österreichischen Frauenlaufsport, die ein gemeinsames Zeichen für weibliche Stärke, Sportlichkeit und Solidarität setzten. Zum 30jährigen Jubiläum standen 2017 über 35.000 Frauen und Mädchen am Start in der Prater Hauptallee in Wien. Seit 34 Jahren bringen Frauen und Mädchen Bewegung in ihr Leben durch die Veränderungskraft des Laufsports.

Eine internationale Marke Made in Austria

Heute zählt der ASICS Österreichische Frauenlauf zu den führenden Frauenläufen weltweit und ist als treibende, kreative und innovative Kraft in der heimischen und internationalen Laufszene nicht mehr wegzudenken. Als starke, unverkennbare Marke im Sport- und Eventbereich etablierte er sich weltweit zu einem der bedeutendsten Laufevents für Frauen. „Der ASICS Österreichische Frauenlauf trägt wie keine andere Laufveranstaltung maßgeblich zur Sichtbarkeit von Frauen und Mädchen, von internationalen Spitzenathletinnen und ihren sportlichen Leistungen bei“, so die Initiatorin Ilse Dippmann.

Die Möglichkeit zur Anmeldung endet am 27. April.

ASICS Österreichischer Frauenlauf®

Datum: Sonntag, 22. Mai 2022

Ort: Wien, Prater Hauptallee, Welterbe der Leichtathletik

Distanzen

5 km klassische und internationale „Frauenlaufstrecke“

10 km Laufstrecke

5 km Nordic Walking

Strecke

Beide Rundkurse sind eben, wobei die 5 km Strecke auch für Anfängerinnen bestens geeignet ist.

Termine:

27. April 2022: Anmeldeschluss

