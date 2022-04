Ford Pro enthüllt in Kürze ein zweites, vollelektrisches Nutzfahrzeug für Europa (FOTO)

Wien (ots) - Ford Pro wird am 9. Mai 2022 ein neues, vollelektrisches Nutzfahrzeug für Kunden in Europa vorstellen. Diese Ankündigung markiert den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum Null-Emissions-Ziel für alle verkauften Ford-Neufahrzeuge in Europa und zur Klimaneutralität der europäischen Ford-Repräsentanz, inklusive der Werke, der Logistik und der Zulieferer bis 2035.

Bei Ford Pro handelt es sich um eine neue Geschäftseinheit des Unternehmens, die sich auf Produkte und Dienstleistungen für Gewerbe- und Flottenkunden konzentriert. Ford verpflichtete sich, bis 2024 vier neue vollelektrische Nutzfahrzeuge einzuführen, erst kürzlich startete die Produktion des vollelektrischen E-Transit.

Weitere Informationen zum neuen, vollelektrischen Ford-Nutzfahrzeug erhalten Sie am 9. Mai ab 10:00 Uhr MEZ unter www.media.ford.com

