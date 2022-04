Öffentlich zu Top-Ausflugszielen im Burgenland

Wien, Niederösterreich, Burgenland (OTS) - Der Frühling steht vor der Tür: Um diese schöne Jahreszeit auszukosten, stehen mit dem stetig ausgebauten und verbesserten Öffi-Angebot im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) lohnenswerte Ausflugsziele mit sicherer, stressfreier und klimaschonender Anreise rund um die Osterferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland direkt vor der Haustüre. Unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden individuell, schnell und bequem den eigenen Weg zum Tagesausflug planen und sind mit den neuen VOR KlimaTickets oder mit den VOR Freizeittickets so günstig unterwegs wie noch nie zuvor. Bei allen Ausflugszielen und in den Öffis im VOR sind die jeweils gültigen Corona-Regeln ein­zuhalten.

Mit 300 Sonnentagen und einem vielfältigen Angebot an Freizeitzielen bietet das Burgenland Erlebnisse für jeden Geschmack – von Kultur & Kulinarik bis zu sportlichen oder gemütlichen Radausflügen. Vieles davon ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach und schnell erreichbar:

Zu den kulturellen Highlights zählt ohne Zweifel Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Es gehört zu den schönsten Barockschlössern Österreichs und gibt spannende Einblicke in das einst glanzvolle Leben am Hofe. Die An- und Abreise ist am Wochenende im Stundentakt mit dem REX6 bis Wulkaprodersdorf und Umstieg in den REX64 bzw. R64 nach Eisenstadt möglich. Vom Bahnhof weg kann man bequem mit dem Stadtbus (Linie „Martin“) direkt zum Schloss fahren. Wer von Rust aus startet, erreicht das Schloss in unter einer Stunde gemütlich mit dem Fahrrad, oder nimmt die VOR Regio-Buslinien 285 bzw. 286.

Schloss Halbturn ist der bedeutendste Barockbau des Burgenlandes und diente einst dem Kaiserhaus als Jagd- und Sommerresidenz. Das Schloss im nördlichen Burgenland gilt mit seinem prachtvollen Schlosspark als eines der wertvollsten historischen Sehenswürdigkeiten des Landes. Die An- und Abreise ist am Wochenende alle zwei Stunden möglich. Von Wien kommend nimmt man die Linie REX63/REX64 nach Neusiedl am See und fährt dort mit der VOR Regio-Buslinie 292 in Richtung Halbturn bis „Halbturn Wiener Straße“. Die Rückreise funktioniert genauso schnell mit einem kurzen Umstieg in Neusiedl am See.

Der Neusiedler See Radweg ist besonders für Familien und Genussradler geeignet. Rund um den See warten zahlreiche kulinarische und vinophile Genusspunkte darauf, entdeckt zu werden. Die geringen Steigungen entlang des Weges und die Fährverbindungen zwischen dem Ost- und Westufer machen die Radtour zu einem gemütlichen Ausflug durch die Natur. Die Hin- und Rückfahrt ist inklusive Fahrradmitnahme mit der Neusiedler Seebahn bzw. Pannoniabahn (Linien REX63 bzw. REX64) nach Neusiedl am See, Weiden, Pamhagen, Schützen, Donnerskirchen, Purbach, Breitenbrunn, Winden oder Jois bequem möglich. Die Züge verkehren am Wochenende jede Stunde von früh bis spät, unter der Woche teilweise auch im Halbstundentakt. Eine zusätzliche Direktverbindung gibt es ab 23.04. zwischen Wien und Neusiedler See - Seewinkel am Wochenende und an Feiertagen um 8:48 Uhr ab Wien Hbf, bzw. Rückfahrt um 17:51 Uhr ab Pamhagen. Dieser „Radexpress“ ist besonders für Radsportbegeisterte geeignet und verfügt über eine Vielzahl von Fahrradabstellplätzen im Zug. Nach einer langen Radtour ist es stündlich bis spätabends möglich, den Heimweg von der Pannoniabahn sowie der Neusiedler Seebahn nach Wien anzutreten. Der letzte Zug verlässt am Wochenende, wie auch unter der Woche Pamhagen um 22:20 Uhr bzw. Schützen um 22:34 Uhr, von den weiter nördlich gelegenen Halten entsprechend später.